Coop et 20 Minutes lancent un magazine commun en trois langues

Berne (awp/ats) - Le quotidien gratuit 20 Minutes et Coopération lancent dès ce vendredi un magazine commun intitulé "Coopération week-end". Réalisé en trois langues et comprenant 16 pages, il sera inséré au milieu de "20 Minutes/"20 Minuten"/"20 Minuti" et visera avant-tout un public jeune.

La nouvelle publication proposera des sujets d'actualité et des idées tendance, ont indiqué mardi dans un communiqué les deux partenaires, Coop et 20 Minutes (TX Group). La vente d'annonces publicitaires sera prise en charge par Coop. Le nouveau titre sera produit par une nouvelle équipe composée de journalistes des rédaction allemande, italienne et française du magazine Coopération.

Coopération est l'hebdomadaire le plus lu de Suisse avec ses quelque 3,2 millions de lecteurs (chiffres REMP), alors que 20 Minutes affiche le plus grand lectorat du pays de la presse quotidienne (1,7 million de lecteurs), relève encore le communiqué.

ats/jh