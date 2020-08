Coop et 20 minutes lancent ensemble le magazine «Coopération Weekend»

Zurich, le 18 août 2020 - Le magazine Coopération, hebdomadaire le plus important de Suisse avec ses 3 239 000 lecteurs (WEMF Mach-Basic 2020-1), et le journal 20 minutes, quotidien le plus lu du pays avec ses 1 760 000 lecteurs (WEMF Mach-Basic 2020-1), lancent ensemble «Coopération Weekend», un magazine pour démarrer le week-end en beauté. Comprenant 16 pages, ce «magazine dans le magazine» paraîtra tous les vendredis au milieu du journal 20 minutes. Le premier numéro sera publié le 21 août 2020.



«Coopération Weekend» propose aux jeunes - et à tous ceux qui le sont restés - des sujets d'actualités et des idées tendances. Recettes créatives, sujets à la mode, jeux-concours, devinettes, idées responsables et autres inspirations pour le quotidien, ce nouveau magazine au design proche de celui de son grand frère «Coopération» s'adresse avant tout à un public jeune. Les contenus sont préparés par un nouveau groupe de rédacteurs, composé de journalistes des rédactions allemandes, italiennes et françaises du magazine Coopération. La vente d'annonces publicitaires est prise en charge par Coop.



Joos Sutter, président de la Direction générale de Coop: «Le journal 20 minutes touche un public très vaste, en particulier les jeunes lecteurs, ce qui vient compléter à merveille le magazine Coopération. De plus, tout comme Coopération, le journal 20 minutes paraît en trois langues, de sorte que ce "petit frère" sur le point de voir le jour sera aussi présent dans tout le pays.»



Marcel Kohler, directeur de 20 minutes: «Depuis 20 ans, nous entretenons avec Coop un partenariat étroit en matière publicitaire et aussi, depuis peu, en matière de distribution. Nous sommes heureux de lancer ensemble ce "magazine dans le magazine" innovant et exceptionnel, et d'offrir ainsi à nos lecteurs une lecture additionnelle pour le week-end. Tout comme Coop, nous croyons dans les vertus de la presse papier et sommes convaincus que ces nouveaux contenus présentent une valeur ajoutée pour notre lectorat.»