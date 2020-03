Coronavirus: l'alliance numérique suisse ajuste son calendrier

Zurich, 26 mars 2020 - En raison de la crise du coronavirus et de la chute des revenus publicitaires qui en découle, l'alliance numérique suisse a décidé d'ajuster le calendrier du projet commun de login. Pour les membres de l'alliance numérique - CH Media, le groupe média NZZ, Ringier, SRG SSR et TX Group - il est évident que l'objectif d'un login commun pour les utilisateurs reste une priorité de premier ordre: «Nous avons donc décidé que le moment après la crise du coronavirus est plus approprié pour entamer les prochaines étapes.»

L'objectif de l'alliance numérique est d'introduire un login commun pour les offres journalistiques numériques des entreprises de médias. Les utilisateurs s'enregistrent une fois et ont ainsi accès à - actuellement - environ 30 marques de médias suisses. Grâce à un login conçu conformément à la politique de protection des données, les entreprises médiatiques sont mieux positionnées pour répondre aux besoins des utilisateurs en ce qui concerne le contenu journalistique et la publicité. Après le login facultatif lancé avec succès à l'automne dernier, devraient suivre dans les mois à venir les prochaines étapes vers l'enregistrement obligatoire (sauf SSR).

Ce dernier sera basé sur un Single Sign On commun aux membres de l'alliance, combiné à des fonctionnalités de gestion du consentement.