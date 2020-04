Croissance des plateformes d'actualités de Tamedia en raison du fort besoin d'informations

La Tribune de Genève et les autres plateformes d'actualités de Tamedia ont nettement augmenté leur trafic en Suisse depuis le début de l'année. Cette évolution est notamment due au très fort besoin d'informations actuel de la part de la population. Les abonnements et les nouvelles inscriptions ont également progressé.

Lausanne, le 16 avril 2020 - En mars 2020, 24 heures a augmenté son trafic de 80% pour atteindre 1.772.000 clients uniques. La Tribune de Genève a même consolidé sa consultation en ligne de 121% en mars par rapport au mois précédent, ce qui la porte à 2.204.000 clients uniques.



En Suisse alémanique, le Tages-Anzeiger a enregistré en mars 54% de clients uniques en plus, pour un total qui atteint désormais 3.752.000. Le BZ Berner Zeitung a obtenu 67% de clients uniques de plus qu'en février (désormais 1.268.000) et Der Bund compte maintenant 1.142.000 clients uniques, soit une progression de 95% par rapport au mois précédent. De même, le Basler Zeitung (+23%, désormais 889.000 clients uniques) et les journaux régionaux zurichois Der Landbote (+5%, désormais 138.000 clients uniques), Zürcher Unterländer (+43%, désormais 73.000 clients uniques) et Zürichsee-Zeitung (+7% et désormais 93.000 clients uniques) ont également augmenté leur trafic en mars.



Les portails économiques de Tamedia connaissent eux aussi une forte croissance. Finanz und Wirtschaft a pu augmenter son nombre de clients uniques de 42% en mars 2020 pour le faire passer à 418.000. Bilan affiche une progression des clients uniques de 123% à 523.000. En parallèle, les médias de Tamedia enregistrent également en ce moment un nombre nettement plus élevé de nouvelles inscriptions, ainsi qu'une progression des souscriptions à de nouveaux abonnements supérieure à la moyenne.

Marco Boselli, Co-Directeur de Tamedia: «La plupart des plateformes d'actualités dans le monde attirent plus d'utilisateurs aujourd'hui qu'avant la crise du coronavirus. Nous apprécions la grande confiance que la population place dans les médias classiques, surtout en ce moment. Il est réjouissant de constater que les actualités, mais aussi les articles de fond et les analyses qui les étayent sont particulièrement demandés. Notre but est de fidéliser notre nouveau lectorat sur le long terme et de le convaincre de la valeur que représente un journalisme de qualité - et ceci, nous espérons, également en des temps sans Covid-19.»



Source

https://netreport.net-metrix.ch/audit