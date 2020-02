Denis Etienne succède à Daniel Cornu comme Médiateur de Tamedia en Suisse romande

Lausanne, le 27 février 2020 - Daniel Cornu quittera ses fonctions de Médiateur des titres de Tamedia en Suisse romande fin 2020 en raison de son départ à la retraite. Il sera remplacé à ce poste par Denis Etienne dès le 1er janvier 2021.



Daniel Cornu a été nommé médiateur de la Tribune de Genève en 1998, puis dès 2007, sa fonction a été étendue aux autres titres de Tamedia en Suisse romande. Il est au bénéfice d'une longue carrière journalistique, durant laquelle il a notamment été rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Il a ensuite pu transmettre sa précieuse expérience à de jeunes journalistes en devenant Directeur du Centre romand de formation des journalistes (CRFJ) à Lausanne, tout en étant chargé de cours d'éthique de l'information aux Universités de Neuchâtel et de Genève.



Denis Etienne est l'actuel rédacteur en chef adjoint de la Tribune de Genève, titre qu'il a rejoint en 2007. Il est également Président du Club Suisse de la presse depuis 2016. Durant sa longue carrière de journaliste, Denis Etienne a travaillé pour le journal La Suisse pendant dix ans dont quatre en qualité de correspondant à Paris. Il a également évolué au sein de la rédaction du magazine L'Hebdo pendant quinze ans.



Les médiateurs de Tamedia - Ignaz Staub en Suisse alémanique - sont chargés de traiter les réclamations portant sur le contenu journalistique et commercial des publications de Tamedia. En tant que professionnels indépendants, non soumis à des instructions, ils apportent leur contribution à l'assurance de la qualité des médias du groupe. Ils traitent l'ensemble des demandes qui leur parviennent en toute confidentialité, et leur apportent une réponse dans un délai maximal de 60 jours.



Le conseil d'administration de Tamedia remercie Daniel Cornu pour son engagement de longue date en sa qualité de Médiateur et lui souhaite une belle retraite. Le conseil félicite Denis Etienne et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.