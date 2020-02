Jens Paul Berndt devient le nouveau CEO de Homegate SA

À compter du 1er mars 2020, Jens Paul Berndt sera le nouveau CEO de Homegate SA, le plus grand marché immobilier suisse. Il prend la succession de Nick McKittrick qui reste au Conseil d'administration de Homegate SA et intégrera celui de la maison-mère TX Markets.

Zurich, le 26 février 2020 - Jens Paul Berndt, jusqu'à ce jour CEO adjoint de Homegate SA, est un dirigeant expérimenté dans le domaine des marchés. Depuis 2016, il a restructuré et fortement consolidé l'équipe d'ingénierie de produits en tant que Chief Technology Officer (CTO) et a soutenu la réorganisation de Homegate SA pour en faire une entreprise habile. Les innovations ont ainsi pu être mises en œuvre plus rapidement et les services de homegate.ch ont été continuellement améliorés. Auparavant, Jens Paul Berndt avait occupé divers postes pour le groupe Scout24 à Berlin et à Vienne. Il a fait des études en informatique médicale à Heilbronn, Allemagne.

Christoph Brand, CEO de TX Markets, déclare: «Jens représente un successeur idéal à Nick McKittrick au poste de CEO. C'est un expert en technologie et en ingénierie qui possède une longue expérience de direction dans le domaine des petites annonces de particuliers en ligne. Ceci étant, je tiens à remercier chaleureusement Nick McKittrick pour la qualité remarquable de son travail et de celui de toute l'équipe homegate.ch. Je suis ravi qu'il continue à mettre à notre disposition son expertise internationale dans le domaine des petites annonces au Conseil d'administration de Homegate SA ainsi qu'à celui de TX Markets.» Le nom de la personne qui occupera désormais le poste de CTO chez Homegate SA sera communiqué dans les prochaines semaines.

Ces deux dernières années, homegate.ch a connu une forte croissance et emploie désormais près de 125 personnes représentant 25 nationalités. Le plus grand marché immobilier suisse est plus populaire que jamais, puisqu'il a enregistré en 2019 près de 85 millions de visites, soit 15% de plus que l'année précédente. Cette croissance, en lien avec une volonté continue d'innover, améliore encore sa notoriété. Le nombre de clients et de biens immobiliers a également progressé de 15% l'année dernière pour atteindre un niveau record historique.

Nick McKittrick, co-fondateur et ancien CEO de Rightmove, le plus grand portail immobilier du Royaume-Uni, va désormais entrer au Conseil d'administration de TX Markets. TX Markets est responsable de tout le portefeuille Classifieds et Marketplaces de TX Group. Les autres membres du Conseil d'administration de TX Markets sont Terje Seljeseth (CEO de Schibsted Classifieds Media resp. Chief Product Officer de Schibsted jusqu'à fin 2017 ) ainsi que, pour TX Group, Pietro Supino (Président et éditeur), Andreas Schulthess (membre du Conseil d'administration), Christoph Tonini (CEO jusqu'au 30 juin 2020), Samuel Hügli (responsable Technologie & Ventures) et Sandro Macciacchini (responsable Finances & personnel).