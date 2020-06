L'alliance numérique poursuit ses travaux selon un nouveau calendrier

Zurich, le 25 juin 2020 - Un peu moins de trois mois après que CH Media, le groupe de médias NZZ, Ringier, la SSR et TX Group ont annoncé conjointement une interruption temporaire du projet d'alliance numérique en raison de la crise du coronavirus, les travaux reprennent dès à présent.



Déjà établi depuis un certain temps, le groupe de projet interentreprises travaille sur la conception précise et la mise en œuvre de la prochaine étape, la connexion commune aux produits journalistiques numériques des membres de l'alliance.



Suite au succès de la campagne de Login volontaire lancée à l'automne 2019, l'alliance numérique procède maintenant à l'introduction d'un Login commun basé sur une solution Single Sign-On (SSO) globale. Les utilisateurs ne devraient s'inscrire qu'une seule fois pour accéder ensuite à l'offre d'une trentaine de marques de médias suisses à l'heure actuelle.



L'alliance numérique est convaincue qu'un Login commun conçu conformément aux directives sur la protection des données permettra aux entreprises de médias de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, tant concernant la mise à disposition de contenus journalistiques que la diffusion de publicités pertinentes.



En raison de l'interruption du projet occasionnée par le coronavirus, l'alliance numérique a dû modifier son ambitieux calendrier. Le lancement d'une infrastructure technologique SSO commune comprenant l'enregistrement obligatoire associé à des fonctionnalités de gestion de consentement aura lieu en 2021. La SSR fera coïncider l'introduction du Login à l'automne 2020 avec le démarrage de sa nouvelle plateforme vidéo.