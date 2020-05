La Tribune de Genève et 24 heures se métamorphosent sur internet

Genève (awp/ats) - La Tribune de Genève et 24 Heures ont fait peau neuve lundi matin sur internet. Les sites des deux quotidiens romands ont été intégralement repensés afin de mettre en évidence les informations exclusives et les éléments forts de la journée .

Le site réduit le nombre de cases et de rubriques spéciales, pour se concentrer sur les informations essentielles, indique sur la nouvelle plateforme le rédacteur en chef de la Tribune de Genève Frédéric Julliard. La présentation des sujets a été simplifiée et clarifiée.

Le quotidien genevois mise sur les informations exclusives, la valeur ajoutée et le service aux lecteurs. "L'essentiel, pour nous, consiste à sélectionner, vérifier et compléter les informations pour vous offrir beaucoup plus qu'un flux indistinct de divertissement, tel qu'on le trouve sur les réseaux sociaux", précise M. Julliard à ses lecteurs.

Il insiste également sur les modifications apportées en coulisses. En effet, le travail de la rédaction a été réorganisé pour publier dès le début de la journée les informations essentielles, indépendamment des plateformes numériques ou papier. A noter qu'une nouvelle version de l'application mobile est prévue pour cet été.

Fonctions améliorées

24 heures a également fait peau neuve sur internet, avec une attention marquée pour ce qui se passe dans le canton de Vaud. Le nouveau site se veut "plus moderne, plus élégant, plus agile", indique Claude Ansermoz, rédacteur en chef du quotidien. Il évoque également les améliorations fonctionnelles avec des temps de chargement plus rapides et des recherches plus puissantes.

Le nouveau site de 24 heures mise aussi sur davantage d'interaction pour les commentaires. Les applications pour les mobiles auront un nouveau design cet été.

Demande en hausse

Par la mise en place de ces nouvelles plateformes, Tamedia entend répondre à l'explosion de la demande en contenus numériques, précise l'entreprise de presse dans un communiqué. 24 heures enregistre une hausse de 150% de visites par mois tandis que la Tribune de Genève atteint +208%, entre janvier et mars 2020.

ats/rp