Patrick Matthey quittera son poste de Responsable de la Communication à l'été 2021

Zurich, le 23 juin 2020 - Patrick Matthey, Responsable de la Communication de TX Group a fait part à l'Éditeur Pietro Supino et au CEO Christoph Tonini de sa volonté de relever un nouveau défi professionnel dès l'an prochain. Il quittera son poste au plus tard à l'été 2021. Dans cette optique, il adaptera le département de la Communication à la nouvelle structure de TX Group et de ses quatre entreprises indépendantes: Tamedia, 20 minutes, Goldbach et TX Markets, et continuera à le diriger jusque-là.



Patrick Matthey est Responsable de la Communication du groupe depuis juillet 2018. Auparavant, il fut Responsable de la Communication en Suisse romande pendant cinq ans. Depuis sept ans, il a mené d'importants projets stratégiques, en particulier entre 2019 et 2020; il a contribué de manière significative à la réorganisation de la structure du groupe et à la création de la nouvelle marque TX Group. Patrick Matthey est également responsable des affaires publiques et assume la fonction de porte-parole de TX Group.



Patrick Matthey, 48 ans, bilingue français-allemand, est actif depuis plus de vingt ans dans la branche des médias. Avant d'entrer chez Tamedia en 2013, il fut pendant plus de quinze ans, journaliste, rédacteur en chef et Directeur de radios et télévisions privées en Suisse romande. Il a par ailleurs suivi le Leadership program Bridgehouse entre 2018 et 2019.



Pietro Supino, Éditeur et Président du Conseil d'administration: «Grâce à sa rapidité de compréhension, son approche systématique et sa force de mise en œuvre, Patrick Matthey a apporté une contribution significative à la transformation numérique et à la réorganisation de notre groupe en tant que Chef de la Communication. Nous tenons à le remercier vivement pour cela ainsi que pour sa volonté d'accompagner la mise en oeuvre de la nouvelle structure du groupe jusqu'à l'année prochaine. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir et espérons que nos chemins se croiseront à nouveau».

Le Conseil d'administration et la Direction de TX Group remercient Patrick Matthey pour son excellent travail et son engagement sans faille depuis 2013 au sein du groupe. Les modalités de sa succession n'ont pas encore été déterminées et seront communiquées en temps utile.