Pietro Supino nommé membre du conseil d'administration de Gedi

Zurich (awp/ats) - Pietro Supino, éditeur de Tamedia, entre au conseil d'administration de Gruppo Editoriale (Gedi). Le groupe italien de médias édite notamment les quotidiens La Republicca et La Stampa. Il exploite aussi des radios et est actif dans les secteurs du numérique et de la publicité.

La nomination de Pietro Supino a été annoncée après l'acquisition par Exor de la majorité des actions de Gedi, a indiqué jeudi Tamedia. Exor, qui regroupe les participations industrielles de la famille Agnelli, possède notamment 43,4% de l'hebdomadaire britannique The Economist, 22,91% du constructeur automobile Ferrari et 63,77% de club de football de la Juventus, selon son site internet.

L'acquisition par Exor "vise à créer la stabilité nécessaire pour accélérer le processus de transformation technologique et structurelle prévu par Gedi", a indiqué Tamedia. Le groupe italien est lié à Tamedia par le biais de la "Leading European Newspaper Alliance" initiée par Pietro Supino.

