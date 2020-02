Rétrospective Ricardo 2019: Les ventes d'objets d'occasion sont en hausse de 15% par rapport à l'année précédente

Zoug, le 27 février 2020 - En 2019, 590 000 personnes ont acheté 5,05 millions d'articles sur le marché en ligne suisse Ricardo. Ce résultat représente une hausse de 3% par rapport à 2018. La vente la plus chère réalisée via le comptoir numérique concerne une peinture de Cuno Amiet, adjugée à 115 000 francs. Parmi les 96 millions de requêtes de recherche, «Louis Vuitton», «Rolex» et «Tracteur» arrivent en tête comme les années précédentes. Phénomène récent, la demande de vélos électriques connaît un véritable essor avec plus de 50 000 recherches effectuées en 2019.

En 2019, 316 000 vendeurs ont mis aux enchères ou vendu 5,05 millions d'articles au total sur Ricardo, tandis que 590 000 internautes ont réalisé des achats. Les transactions concrétisées l'année dernière ont donné lieu à 7,7 millions d'évaluations, positives à plus de 98%.

Forte hausse des ventes d'objets d'occasion par les particuliers

L'analyse des chiffres de l'année révèle une tendance nette concernant la seconde main: en 2019, les vendeurs particuliers ont vendu quelque 2,7 millions d'articles d'occasion sur Ricardo. Par rapport aux 2,3 millions de l'année précédente, cela représente une hausse d'env. 15%. Du côté des vendeurs professionnels, la part des articles de seconde main a progressé également de 5% dans les ventes, passant à 287 000 en 2019. Selon Ricardo, cette évolution reflète l'intérêt croissant de la population suisse pour un commerce respectueux de l'environnement, durable et régional (national plutôt que mondial). Par conséquent, Ricardo a pris la décision stratégique de promouvoir le commerce d'articles d'occasion et de cibler son assortiment sur ce segment.

Catégories les plus populaires: Mode, Collections et Maison

D'après le nombre d'articles vendus, les catégories «Mode» (445 000 articles vendus), «Collections & Raretés» (380 000), «Ménage & Maison» (355 000), «Timbres» (240 000) et «Sport» (230 000) sont les plus populaires. Sur l'ensemble des transactions conclues avec succès, 57% concernent des articles mis aux enchères, 26% des articles vendus aux enchères avec prix d'achat immédiat, et 17% des articles vendus à prix fixe. L'article le plus cher échangé en 2019 est un grand tableau du peintre suisse Cuno Amiet, que son propriétaire a cédé pour 115 000 francs.

96 millions de requêtes de recherche: demande croissante de vélos électriques

En tout, les internautes ont effectué 96 millions de recherches d'article durant l'année écoulée, ce qui représente environ 180 requêtes de recherche par minute. Depuis des années, les mots-clés «Louis Vuitton», «Rolex» et «Tracteur» arrivent en tête du nombre de recherches. La demande de vélos électriques a fortement augmenté ces deux dernières années, avec plus de 50 000 recherches pour la seule année 2019.

3,7 millions de membres: 750 nouveaux inscrits par jour

Ricardo compte aujourd'hui plus de 3,7 millions de membres et la plate-forme a totalisé 275 000 nouveaux inscrits l'année dernière, soit environ 750 adhésions par jour. Une analyse par tranches d'âge montre que les utilisateurs actifs les plus nombreux sur Ricardo appartiennent au groupe des 30-39 ans (25%). Vient ensuite le groupe des 40-49 ans (23%), suivi des 20-29 ans (19%) et des 50-59 ans (18%).

Les articles les plus chers en 2019:

Article Catégorie Prix de vente 1 Tableau de Cuno Amiet Antiquités & Arts CHF 115 020.- 2 Tracteur Claas Arion 640 + crochet de levage Agriculture, foresterie et construction CHF 111 000.- 3 Scania R500 LB8x4 plateau avec grue Véhicule utilitaire CHF 100 600.-

Autres articles à prix élevé:

FERRARI F360 Spider Véhicules CHF 79 500.- ATLANTIC Marine ADVENTURE 780 . Bateaux CHF 78 500.- Rolex Day Date Platine Montres de luxe CHF 46 000.-

Articles les plus recherchés en 2019: