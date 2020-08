Sondage en vue des votations: une majorité opposée à l'initiative de limitation

Zurich, le 14 août 2020 - 20 Minuten et Tamedia ont réalisé sur leurs portails d'actualités la première vague du sondage, tous titres confondus, en prélude aux votations fédérales du 27 septembre 2020. Les 10 et 11 août, 24'252 personnes dans toute la Suisse ont participé à ce sondage en ligne dont la marge d'erreur est de 1,0 point de pourcentage.



Initiative de limitation: les opposants sont en tête



Si la votation avait lieu aujourd'hui, l'initiative de limitation de l'UDC serait rejetée. D'après le sondage, 56% des votants sont actuellement contre le projet, alors que 41% le soutiennent et que 3% ne fournissent aucune indication sur leurs intentions de vote.



L'initiative populaire qui vise à mener des négociations pour que l'accord sur la libre-circulation des personnes avec l'UE cesse d'être en vigueur dans les 12 mois et, à défaut, à le dénoncer, ne recueille une majorité qu'auprès des électrices et des électeurs de l'UDC. Le projet est soutenu par environ un tiers des sympathisants du PDC et du PLR. Comme pour d'autres projets similaires, on observe un «fossé de la polenta», puisque le projet est fortement soutenu dans le Tessin, où 55% des votants envisagent actuellement de déposer un bulletin «oui» dans l'urne.



Controverse autour des avions de combat



La course est ouverte en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux jets de combat pour un maximum de six milliards de francs. Ce projet est soutenu par 50% des votants, alors que 47% s'y opposent et que 3% ne se prononcent pas. Le soutien augmente autant à gauche qu'à droite.



Le sondage montre que les femmes sont plus sceptiques que les hommes à l'égard de cette acquisition. Le pourcentage de «oui» est de 58% chez les hommes, soit 15 points de plus que chez les femmes. En outre, le soutien en Suisse romande est moins marqué qu'en Suisse alémanique et que dans le Tessin.



Une nette majorité en faveur du congé de paternité



Le congé paternité rémunéré de 14 jours a de très bonnes chances d'être adopté. 66% des votants s'expriment en faveur du projet, 33% contre, et 1% ne donne aucune indication sur ses intentions de vote.



Le congé de paternité est extrêmement populaire auprès des tranches d'âge les plus jeunes. 82% des 18 à 34 ans le soutiennent pour l'instant. Le projet recueille également une majorité auprès des votants de tous les partis à l'exception de l'UDC, bien que même sa base y soit favorable à 38%.



Une majorité contre la loi sur la chasse



Seulement 37% des votants soutiennent pour l'instant la loi sur la chasse alors que 53% y sont opposés. 10% ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote. La forte proportion d'indécis donne à penser que la formation de l'opinion n'est pas encore très avancée.



Le projet ne recueille pour l'instant une majorité que chez les partisans du PDC et de l'UDC. Il est plus populaire dans les campagnes que dans les villes ou dans les agglomérations. Néanmoins, avec 43% de «oui», le projet ne recueille pas de majorité, même à la campagne.



Une tendance favorable aux déductions fiscales pour les enfants



55% des votants ont l'intention d'approuver la modification de la législation fiscale, mais 37% la rejettent. 8% ne disent rien de leurs intentions de vote concernant l'augmentation des déductions fiscales pour les enfants et la garde des enfants par des tiers.



Des majorités se dégagent auprès des électrices et des électeurs de tous les partis à l'exception de l'UDC. Même les électrices et les électeurs du PS, qui a lancé un référendum contre ce projet, y sont majoritairement favorables. Comme pour la loi sur la chasse, il est manifeste que le processus de formation de l'opinion n'est pas encore avancé et que les choses peuvent encore évoluer.



Des sondages approfondis



Les sondages 20 Minuten/Tamedia en vue des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes d'actualités de Tamedia et de 20 Minuten puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch/fr/entreprise/sondages.



