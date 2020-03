SupportYourLocals: Ricardo propose une aide active à la mise en place d'une offre en ligne pour les commerces affectés par le lockdown

Zoug, le 23 mars 2020 - Le marché en ligne suisse Ricardo lance dès aujourd'hui un programme d'aide au démarrage rapide et direct à l'intention de tous les petits magasins de vente en Suisse impactés par le lockdown. Les commerçants qui jusqu'ici vendaient leur marchandise localement peuvent ainsi mettre en place en un temps record un petit shop en ligne.



L'aide au démarrage de Ricardo s'adresse à tous les commerces qui s'inscriront sur Ricardo durant la période du lockdown et qui souhaitent proposer leur assortiment en ligne. Ils pourront bénéficier du soutien professionnel de la plateforme pour les aider à s'inscrire, mettre en ligne leurs articles et soigner la présentation de leur marchandise. Ils seront mis en valeur grâce à des mesures de marketing spéciales. Par exemple, ils seront listés sur une page dédiée et Ricardo fera leur promotion auprès de groupes-cibles pertinents par l'envoi de newsletters et sur les réseaux sociaux. De plus, Ricardo offre à chaque commerce un avoir initial de 1'000 francs à faire valoir sur les frais versés à la plateforme en cas de vente.



Francesco Vass, CEO de Ricardo: Durant cette période particulière, en tant qu'entreprise e-commerce suisse, nous voulons faire preuve de solidarité et mettre nos moyens à disposition des commerçants de détail pour les soutenir. Grâce à la visibilité et aux outils techniques de Ricardo, nous espérons pouvoir aider activement quelques-uns des commerces durement touchés".

Plus d'infos:

https://communication.ricardo.ch/fr/support-your-locals/