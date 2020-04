TX Group: baisse significative du chiffre d'affaires et du résultat en raison de la crise du Coronavirus

Zurich, le 20 avril 2020 - Sur la base des chiffres du mois de mars 2020 désormais disponibles et des annulations de réservations publicitaires dues à la crise du Coronavirus, TX Group SA prévoit une baisse du chiffre d'affaires d'environ 10 à 15% en comparaison à l'an passé et un résultat négatif au niveau de l'EBIT pour le premier semestre 2020. En raison de l'évolution imprévisible de cette crise et du déconfinement progressif esquissé par le Conseil fédéral, il faut s'attendre à une baisse continue des recettes publicitaires. Les titres quotidiens et dominicaux, ainsi que les médias gratuits des entreprises Tamedia et 20 minutes sont particulièrement touchés. En outre, le résultat des plateformes numériques des secteurs emploi et immobilier de l'entreprise TX Markets est en baisse en raison des prévisions économiques négatives. Dans l'ensemble, en raison des incertitudes décrites ci-dessus, il n'est, pour l'heure, pas possible de faire une évaluation définitive du chiffre d'affaire et du résultat de TX Group SA pour le premier semestre 2020.