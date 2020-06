Tages-Anzeiger: La rédaction en chef confiée conjointement à Priska Amstutz et à Mario Stäuble

Zurich, le 3 juin 2020 - Dans le cadre d'une direction conjointe, Priska Amstutz et Mario Stäuble vont assumer ensemble la rédaction en chef du Tages-Anzeiger à compter du 1er juillet 2020. Ils prennent ainsi la succession de Judith Wittwer, qui devient pour sa part co-rédactrice en chef de la Süddeutsche Zeitung. Priska Amstutz et Mario Stäuble, qui travaillent déjà pour le Tages-Anzeiger, y conserveront leurs fonctions actuelles. Elle dirige le service consacré à la vie municipale zurichoise et est responsable du Züritipp. Il est lui responsable du service Politique et Économie de Zurich. Ils possèdent l'un comme l'autre une longue expérience du journalisme ainsi que des connaissances approfondies du monde numérique.

Marco Boselli, co-directeur de Tamedia, déclare: «Priska et Mario nous ont présenté un concept tout à fait convaincant pour une direction moderne afin de faire progresser le Tages-Anzeiger. Ils sont parfaitement complémentaires. Ce qui me réjouit tout particulièrement, c'est également d'avoir pu trouver en interne une succession à Judith Wittwer, à laquelle je présente tous mes vœux de succès à Munich.»



«Nous allons nous investir de toutes nos forces en faveur de l'excellence du journalisme du ‹Tagi›, de la recherche, des débats intelligents, du divertissement, de la joie de vivre et d'une culture positive de l'échec», déclare Priska Amstutz. «Le Tages-Anzeiger représente l'une des marques médiatiques suisses les plus précieuses. Nous voulons renforcer ce titre, le protéger et le moderniser avec sagesse», ajoute Mario Stäuble.



Priska Amstutz a été directrice de la rédaction en ligne du magazine Annabelle de 2008 à 2010, avant de prendre la tête d'un établissement hôtelier à Flims, puis d'être rédactrice en chef du magazine de voyage numérique elsewhere by Kuoni. À partir de 2015, elle a été Head of Digital et rédactrice en chef adjointe des magazines Bolero et Style de Ringier Axel Springer Suisse. Elle est entrée au Tages-Anzeiger en février 2020. Priska Amstutz a étudié le journalisme ainsi que l'histoire économique et sociale à l'université de Zurich.



Mario Stäuble est entré au Tages-Anzeiger comme stagiaire en 2011. De 2013 à 2019, il a travaillé au service de la recherche de Tamedia, où il a régulièrement fait les gros titres pour ses reportages d'investigation. En 2018, avec ses collègues du service d'enquêtes, il a reçu le prix des journalistes zurichois pour les révélations offshore relatives aux «Paradise Papers». Mario Stäuble a étudié le droit à l'université de Zurich.



L'éditeur Pietro Supino, le Conseil d'administration et la Direction de Tamedia félicitent Priska Amstutz et Mario Stäuble pour leur nomination en tant que co-rédacteurs en chef du Tages-Anzeiger, et leur souhaitent plein succès dans leurs nouvelles fonctions.