Thomas Gresch relève un nouveau défi

Zurich, le 3 juillet 2020 - Après environ six années passées au sein de TX Group en qualité de CTO, Thomas Gresch a choisi de changer de secteur d'activité, et a donc recherché un nouveau défi professionnel à relever hors de l'entreprise. Il quittera TX Group à l'automne 2020 pour assumer le rôle de nouveau CTO du groupe Axpo. D'ici là, sa succession sera organisée de manière à assurer une transition en douceur et à développer de manière cohérente la stratégie du groupe en matière de données.



En tant que CTO de TX Group et membre du conseil d'administration de JobCloud, Ricardo et Olmero, Thomas Gresch, physicien de formation âgé de 45 ans, a joué un rôle clé dans la transformation numérique du groupe. Initiateur de la conférence TX, il a donné une impulsion significative à l'image numérique du groupe. La conférence a également été l'inspiration pour le nouveau nom de TX Group. «Avec la TX Data Platform, Thomas Gresch et ses équipes ont posé les bases technologiques des activités de données à l'échelle du groupe. Cette plateforme constitue l'épine dorsale de la stratégie du groupe en matière de données et ouvre tous les domaines, des innovations de produits et des améliorations UX à la diffusion de publicités spécifiques aux groupes cibles. Ces activités seront encore développées grâce à de nouvelles idées», déclare Samuel Hügli, directeur de Technology Services & Ventures et membre du conseil d'administration de TX Group.



Les données ouvrent de nouvelles opportunités pour le groupe, mais posent également de nouveaux défis en termes de savoir-faire technologique et de compétences numériques de ses collaborateurs. Grâce à la plateforme de formation interne «TX Academy» créée par Thomas Gresch et son équipe, les 900 spécialistes du numérique du groupe affinent leurs compétences dans ce domaine. Cela apporte non seulement des avantages immédiats, mais améliore également le fonctionnement de l'entreprise. En outre, le centre d'ingénierie et de services TX de Belgrade, qui compte plus de 140 spécialistes, est en cours de création. Thomas Gresch: «Aider à façonner la transformation de Tamedia en TX Group numérique a été un grand défi, que j'ai énormément apprécié».



Samuel Hügli ajoute : «Thomas n'est pas seulement un penseur anticonformiste, mais aussi un homme d'action, que je n'aime pas laisser partir. Avec sa vision, son enthousiasme et son dynamisme infatigable, il a été un pilier très important dans la mise en œuvre cohérente de la transformation numérique en un centre technologique innovant axé sur les données. Je voudrais remercier Thomas pour ses nombreuses années de grand engagement et lui souhaiter tout le succès possible pour l'avenir. Je suis heureux qu'il reste avec nous jusqu'à l'automne 2020 afin que nous puissions assurer une passation de pouvoirs sans heurts à sa ou son successeur».

Le conseil d'administration et la direction de TX Group tiennent à remercier Thomas Gresch pour son engagement exceptionnel au cours des six dernières années et lui souhaitent beaucoup de succès pour l'avenir.