02/10/2018 | 12:45

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 1er octobre, Auriga Partners a franchi en baisse, pour le compte de son FCPR Auriga Ventures II, les seuils de 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la biotech TxCell, et ne plus détenir aucune action de la société.



'Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions TxCell hors marché', indique l'avis.







