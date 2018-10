TxCell : devient une filiale de Sangamo

01/10/2018 | 14:37

TxCell, entreprise de biotechnologies qui développe des plateformes innovantes d'immunothérapies cellulaires T personnalisées pour le traitement de maladies inflammatoires et auto-immunes sévères, est désormais une filiale de Sangamo Therapeutics.



Les deux entreprises ont en effet annoncé ce lundi l'acquisition par Sangamo d'actions ordinaires de TxCell, représentant environ 53% du capital et des droits de votes de cette dernière. Un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire portant sur le solde des actions ordinaires de TxCell, également pour un prix unitaire de 2,58 euros par action, devrait être déposé par Sangamo ce 2 octobre.



'Dans l'hypothèse où Sangamo viendrait à détenir au moins 95% du capital et des droits de vote de TxCell à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, celle-ci sera suivie d'un retrait obligatoire. À l'issue du retrait obligatoire, Sangamo retirera TxCell de la cote. Les activités de TxCell demeureront basées à Valbonne, France', précisent Sangamo et TxCell.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.