TxCell : met fin à son programme de financement par OCABSA suivant la réalisation de l’acquisition, par Sangamo, d’une participation majoritaire dans TxCell

Valbonne, France

Le 1er octobre 2018 à 14h00 CEST

TxCell SA (FR0010127662 - TXCL), société qui développe des immunothérapies cellulaires basées sur des cellules T régulatrices (Tregs) pour l'inflammation, l'auto-immunité et la transplantation, annonce aujourd'hui avoir procédé aux opérations prévues par l'accord conclu avec Yorkville en juillet 2018 (l' « Accord »), prévoyant l'amélioration des termes de son programme de financement par obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (« OCABSA ») dans le contexte de la réalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire par Sangamo Therapeutics, Inc. dans TxCell (voir communiqué de presse TxCell en date du 23 juillet 2018). En conséquence, ce programme de financement par OCABSA est désormais terminé.

Pour mémoire, le programme de financement par OCABSA consistait en des tirages mensuels d'un montant nominal maximum de 1,2 million d'euros1, dont chacun était soumis à la seule discrétion de TxCell, ce qui pouvait lui permettre de lever jusqu'à 20 millions d'euros. Pour ce faire, sur demande de TxCell, Yorkville exerçait des bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles en actions (« OCA ») assorties de bons de souscription d'actions (« BSA »).

Selon les termes de l'Accord, et dans le contexte de l'acquisition effective par Sangamo Therapeutics, Inc. de 53% du capital et des droits de vote de TxCell, Yorkville et TxCell ont désormais finalisé les opérations suivantes :

TxCell a procédé au remboursement anticipé de 50% des OCA détenues par Yorkville (soit 28 OCA), pour un montant total de 3 080 000 € (soit 110% de leur valeur nominale totale de 2 800 000 €) ;

Yorkville a converti les 28 OCA restantes en 1 866 666 nouvelles actions TxCell, à un prix fixe unitaire de 1,50 € ; et

TxCell a racheté pour 1 euro symbolique puis annulé les 84 bons d'émission d'OCABSA ainsi que les 1 236 350 BSA détenus par Yorkville.

En conséquence des opérations susmentionnées et de l'exercice de certains bons de souscription d'actions, le nombre d'actions TxCell s'élève à ce jour à 25 524 653 sur une base entièrement diluée.

Note