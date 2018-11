TxCell : retrait obligatoire ce jeudi

27/11/2018 | 13:13

L'AMF annonce que le retrait obligatoire des actions TxCell interviendra le jeudi 29 novembre, au prix de 2,58 euros par action et portera sur 1.095.009 actions, représentant 4,29% du capital et des droits de vote de cette société de biotechnologies.



Pour rappel, Alantra Capital Markets a fait connaître durant l'offre du 1er au 23 novembre, Sangamo Therapeutics a acquis 6.990.036 actions sur le marché. A la clôture, il détient ainsi 24.405.894 actions représentant 95,71% du capital et des droits de vote.



Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions d'Euronext Paris. La suspension de la cotation est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.



