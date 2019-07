TXCOM : REPRISE DE LA SOCIETE NAFTIS PAR LE GROUPE TXCOM

Regulatory News:

Le groupe TXCOM (Paris:ALTXC), fabricant français spécialisé dans les produits "mécatroniques", basé au Plessis Robinson (92) et présent sur le compartiment "Euronext Growth" de la Bourse de Paris, a intégré la société NAFTIS depuis le 4 juillet 2019.

« Le rapprochement de TXCOM et de NAFTIS s’impose par des synergies importantes au niveau de nos Solutions RFID & Electrovannes Cryogéniques dédiées au marché de l’Energie » précise Philippe CLAVERY, PDG du groupe TXCOM.

À propos de NAFTIS

NAFTIS conçoit, réalise et met en œuvre des solutions destinées aux industries pétrolières et pétrochimiques. Ces solutions sont intégrées dans les installations des dépôts pétroliers, des sites d'expédition/réception des produits en raffineries, en usines chimiques et agro-alimentaires, en usines de production des gaz de l'air...

NAFTIS présente deux activités complémentaires :

L'activité « Automation et Instrumentation », qui conçoit et met en œuvre des solutions d'automatisme et d'informatisation des expéditions de produits liquides, ainsi que des équipements d'injection d'additifs et de supervision de procédés.

La vente de pièces détachées concernant l'activité « Ingénierie et construction mécanique.

Notre savoir-faire en matière de systèmes de chargement, basé sur des équipes constituées autour de professionnels ayant plus de 25 ans d'expérience ainsi que notre capacité à proposer des solutions techniques innovantes et adaptées à divers environnements font de NAFTIS votre interlocuteur privilégié.

Synergies majeures entre NAFTIS et le groupe TXCOM

TXCOM dispose d’une expertise majeure dans la conception et fabrication de tags RFID haute performance dans les environnements sévères via sa marque MAINTAG. Une synergie importante dans ce domaine avec NAFTIS permettra des évolutions des applications utilisant la technologie RFID pour l’identification et la traçabilité des enlèvements liquides en vrac et bouteilles pour l’industrie de l’Energie.

Par ailleurs, TXCOM renforcera avec NAFTIS ses liens commerciaux avec le groupe Air Liquide, déjà client notamment via la marque DS Dynatec par la fourniture d’Electrovannes Cryogéniques.

« L’expertise et le savoir-faire de TXCOM et de NAFTIS autour de ces deux synergies, couplés aux moyens techniques et financiers du groupe permettront également de développer de nouvelles fonctionnalités à la solution Géode » déclare Jean Christophe BACHET, Responsable de l’activité AUTOMATION de NAFTIS.

