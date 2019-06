TXCOM : REPRISE DES SOCIETES BCR ET STAF PAR LE GROUPE TXCOM

Le groupe TXCOM (Paris:ALTXC), fabricant français spécialisé dans les produits "mécatroniques", basée au Plessis Robinson (92) et présent sur le compartiment "Euronext Growth" de la Bourse de Paris, a intégré les sociétés BCR & STAF depuis le 17 juin 2019.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190626005485/fr/

« Nous sommes ravis de pouvoir mettre à disposition nos moyens techniques et financiers afin d'aider à promouvoir l'excellence du savoir-faire français dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie artisanale et en particulier du pain, premier symbole de la gastronomie à la française » précise Philippe CLAVERY, PDG du groupe TXCOM.

À propos de BCR et STAF

Spécialiste du froid en boulangerie depuis plus de 20 ans, BCR conçoit et assemble à Antony (IDF) :

Des armoires et chambres de fermentation

Des surgélateurs et conservateurs

Des tours pâtissiers

Ces différents équipements accompagnent les artisans boulangers-pâtissiers en France et à travers le monde afin d'aider à l'expansion de la "boulangerie à la française".

BCR a produit plus de 12 000 machines depuis sa création. L’entreprise réalise 25 % de chiffre d’affaires à l’export.

STAF, spécialiste de la mécanisation de la pâte à pain depuis plus de 40 ans, conçoit et assemble dans le Loir-et-Cher, à Naveil :

Des diviseuses

Des repose pâtons

Des façonneuses

Ces machines offrent aux artisans des outils à la hauteur de leur savoir-faire et de leur talent. La gamme s’étend d’un réglage mécanique, simple et précis à un réglage plus rapide et plus fin grâce à un asservissement électronique. Les machines STAF respectent une constante qualité sur les productions de série et permettent des fabrications sur mesure ou en petites séries à des coûts sensiblement identiques.

L’entreprise réalise 25 % de chiffre d’affaires à l’export.

Synergies majeures entre BCR & STAF et le groupe TXCOM

TXCOM dispose d'un Bureau d'Etudes en mécanique, électronique et logiciel embarqué dont vont bénéficier les sociétés BCR et STAF. Ces connaissances vont leur permettre de faire évoluer plus rapidement leurs gammes de machines et offrir les solutions les plus adaptées aux besoins des artisans boulangers pâtissiers.

Comme les société BCR et STAF, TXCOM s’applique à personnaliser ses solutions pour des demandes spécifiques clients.

« L’expertise technique TXCOM nous permettra une évolution rapide de l’interface utilisateur de notre gamme de balancelles ainsi que le développement d’un nouveau design de notre gamme de diviseuses.

Par ailleurs, le savoir-faire marketing TXCOM nous aidera à mieux appréhender la mise sur le marché de notre nouvelle façonneuse Artisane Origine » déclare Arnaud DANET, Responsable du Site de STAF.

TXCOM dispose également d'un site de production dans le Loiret habitué à travailler avec des clients exigeants en termes de qualité et de respect des délais de livraison. BCR et STAF vont bénéficier de l’expérience TXCOM en matière de gestion et d’optimisation de la supply chain.

« Rejoindre le Groupe TXCOM est une excellente nouvelle pour nos clients. Nous pourrons améliorer nos approvisionnements et délais de livraison grâce aux achats qui seront centralisés et sécurisés par le Groupe TXCOM, dont la solidité financière est avérée.

De plus, l’expertise en développement logiciel du Groupe nous permettra d’étendre les fonctionnalités de notre régulateur Modsystem à toutes nos gammes. » déclare Sylvain Derouville, Responsable Technique BCR.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190626005485/fr/