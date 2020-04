TXCOM : Rapport CAC 2019 Comptes Consolidés 0 30/04/2020 | 17:14 Envoyer par e-mail :

SA TXCOM Société Anonyme au capital de 246.372 Euros Siège Social : 10 avenue Descartes - 92350 Le Plessis Robinson Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés Exercice clos le 31 décembre 2019 Auditeurs & Conseils Associés - Société par Actions Simplifiée au capital de 640 000 € - RCS Paris 331 057 406 Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Membre indépendant de Nexia International 31, rue Henri Rochefort - 75017 Paris - France +33 (0)1 47 66 77 88 - www.aca.nexia.fr A l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société SA TXCOM, 1. Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société TXCOM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 28 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. 2. Fondement de l'opinion 2.1. Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés» du présent rapport. 2.2. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1erjanvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 3. Observation Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe 1.2 Evénements postérieurs à la clôture » de l'annexe des comptes consolidés qui traite des conséquences pour le Groupe TXCOM de la crise sanitaire du Covid-19. 4. Justification des appréciations En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes consolidés de l'exercice. TXCOM Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés 2019 Page 2 sur 5 Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément. Les comptes consolidés de votre groupe comportent des provisions (cf. notamment les notes 2 et

6 de l'annexe aux comptes consolidés). Ces provisions sont constituées pour couvrir les risques liés à l'activité des sociétés consolidées. Sur la base des éléments disponibles à ce jour, notre appréciation des provisions s'est fondée sur l'analyse des processus mis en place par la direction pour identifier et évaluer les risques, sur une revue des risques identifiés et des estimations retenues, et sur un examen des événements postérieurs venant corroborer ces estimations.

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes consolidés, et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. TXCOM Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés 2019 Page 4 sur 5 concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit des comptes consolidés ainsi que de l'opinion exprimée sur ces comptes. Paris, le 29 avril 2020 Auditeurs & Conseils Associés Représenté par Eric Chapus TXCOM Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés 2019 Page 5 sur 5 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 BILAN ACTIF Montant net Montant net Notes 31/12/2019 31/12/2018 ACTIF IMMOBILISE Ecarts d'acquisition 0 0 Frais d'établissement Frais de recherche et développement 183 371 316 313 Concessions, brevets et droits similaires 33 677 40 159 Droit au bail Fonds de commerce 164 499 70 704 Immobilisations en cours 268 423 124 318 Immobilisations incorporelles 649 970 551 494 Terrains 493 210 493 210 Constructions 1 380 969 1 414 865 Installations techniques 66 162 73 883 Autres immobilisations 83 086 48 987 Immobilisations en cours et avances et acomptes Immobilisations corporelles 2 023 427 2 030 945 Titres de participation 0 Autres immobilisations financières 3 507 3 507 Immobilisations financières 3 507 3 507 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 1 2 676 904 2 585 946 ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours 2 2 331 637 1 191 021 Avances et acomptes versés 3 45 252 27 479 Clients et comptes rattachés 3 871 184 Impôts différés actifs 0 0 Autres créances et comptes de régularisation 3 684 440 402 422 Valeurs mobilières de placement 4 409 645 869 714 Actions propres 4 20 013 20 013 Disponibilités 4 6 250 393 5 901 972 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 10 612 563 8 412 621 TOTAL DE L'ACTIF 13 289 467 10 998 567 3 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 BILAN PASSIF Notes 31/12/2019 31/12/2018 CAPITAUX PROPRES Capital social 246 372 246 372 Primes d'émission, de fusion, d'apport 2 938 987 2 938 986 Réserve légale 24 637 24 637 Autres réserves 409 609 409 609 Réserves consolidées 433 105 397 058 Report à nouveau 2 941 150 2 420 886 Ecarts de conversion 0 0 Résultat groupe 982 156 925 735 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 5 7 976 017 7 363 284 INTERETS MINORITAIRES Intérêts hors groupe Résultat hors groupe TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 5 7 976 017 7 363 284 Provisions 6 420 137 305 196 Impôts différés passifs 192 609 247 409 PROVISIONS 612 746 552 605 DETTES Dettes financières Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 2 133 131 1 828 581 Emprunts et dettes financières diverses 1 833 252 7 2 134 964 1 828 833 Dettes d'exploitation Avances et acomptes reçus 320 861 282 588 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 453 474 616 548 Dettes fiscales et sociales 577 045 310 871 Autres dettes et comptes de régularisation 214 360 43 838 8 2 565 740 1 253 845 TOTAL DES DETTES 4 700 704 3 082 678 TOTAL DU PASSIF 13 289 467 10 998 567 4 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 COMPTE DE RESULTAT Notes 31-déc-1931-déc-18 Ventes de marchandises 698 538 115 979 Production vendue 10 425 625 9 494 484 Prestations de services 228 595 157 290 Chiffre d'affaires net 11 352 758 9 767 753 Production stockée 82 101 35 224 Production Immobilisée 144 636 67 293 Subventions d'exploitation 1 000 1 500 Reprises amort. Et provisions, transfert de charges 14 172 51 423 Autres produits 31 118 44 584 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 11 625 785 9 967 777 Achats -5 320 504 -4 866 202 Charges externes -1 449 934 -1 214 791 Impôts, taxes et versements assimilés -269 009 -252 297 Frais de personnel -2 479 534 -1 765 843 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -430 170 -630 552 Autres charges d'exploitation -49 410 -64 703 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION -9 998 561 -8 794 388 RESULTAT D'EXPLOITATION 1 627 224 1 173 389 Produits financiers 111 240 173 852 Charges financières -30 131 -30 790 RESULTAT FINANCIER 10 81 109 143 062 RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES 1 708 333 1 316 451 Produits exceptionnels 216 316 74 526 Charges exceptionnelles -539 759 -209 458 RESULTAT EXCEPTIONNEL 11 -323 443 -134 932 Impôts sur les bénéfices 12 -460 491 -321 697 Impôts différés sur les bénéfices 12 54 800 62 533 RESULTAT DES SOCIETES INTEGREES 979 199 922 355 Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition 2 957 3 380 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 982 156 925 735 RESULTAT HORS GROUPE RESULTAT NET PART DU GROUPE 982 156 925 735 Résultat non dilué par action (Euros) 0,80 0,75 Résultat dilué par action (Euros) 0,80 0,75 5 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 31-déc-19 31-déc-18 Résultat de l'exercice 982 156 925 735 Amortissements et provisions 472 565 612 290 +/- value de cession -178 257 15 418 Impôts différés -54 800 -62 533 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 1 221 664 1 490 910 VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -437 949 551 255 Flux net de trésorerie généré par l'activité 783 715 2 042 165 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Décaisst/acquisition immos -310 638 -118 859 Encaisst/ cessions immos 178 660 417 Tréso. nette/ acquisitions et cessions de filiales (var. périmètre) -700 000 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -831 978 -118 442 OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation de capital ou apport 0 0 Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options 0 0 Dividendes versés aux actionnaires de la mère -369 558 -197 098 Dividendes versés aux minoritaires 0 0 variation des autres fonds propres 1 581 0 Encaissements provenant d'emprunts 600 000 0 Remboursement d'emprunts -295 450 -269 887 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -63 427 -466 985 VARIATION DE TRESORERIE -111 690 1 456 738 Incidences des variations de taux de change 42 427 TRESORERIE A L'OUVERTURE 6 771 686 5 314 521 TRESORERIE A LA CLOTURE 6 660 038 6 771 686 7 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 CHIFFRES SIGNIFICATIFS EN EURO 31/12/19 31/12/2018 EURO EURO Chiffre d'affaires 11 352 758 9 767 753 Résultat d'exploitation 1 627 218 1 173 389 Résultat de l'ensemble consolidé 982 156 925 735 Résultat net part du groupe 982 156 925 735 Capital 246 372 246 372 Capitaux propres part du groupe 7 976 017 7 363 284 Dettes financières 2 134 964 1 828 833 Ecart d'acquisition 0 0 Valeur immobilisées nettes 2 676 904 2 585 946 Total du bilan 13 289 467 10 998 567 31/12/19 31/12/2018 EBIT (résultat d'exploitation) 1 627 224 1 173 389 Annulation dotations et reprises amort. et prov. 429 627 586 472 exploit. EBITDA 2 056 851 1 759 861 8 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 ANNEXE Le groupe TXCOM est spécialisé dans la fabrication, la conception et la commercialisation de produits de communication. TXCOM intègre également AXIOHM, spécialiste dans le développement et la fabrication des mécanismes d'impression thermiques et MAINTAG, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de Tags RFID notamment pour le marché de l'aéronautique. TXCOM propose, au travers de sa filiale ATTEL INGENIERIE des produits d'audiovisuels d'entreprise, ainsi que de l'affichage dynamique. Elle a complété son activité en intégrant le fonds de commerce de la société DEAL TAG, en date du 28 juillet 2015, spécialisée dans la vente et l'installation de portiques antivol. 1. FAITS MAJEURS, EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE ET CHANGEMENT DE METHODES COMPTABLES 1.1 Faits majeurs de l'exercice 1.1.1 Acquisitions d'actifs de sociétés en redressement judiciaire Depuis le 15 juin 2019, le groupe a acquis les actifs de trois sociétés en redressement judiciaire dans le secteur de la boulangerie et pâtisserie (AVMA, BCR et STAF). Les actifs antérieurement exploités par AVMA ont été logés dans la société existante ATTEL INGENIERIE. Ces actifs permettent la distribution, l'installation et la maintenance des machines dans le secteur de la boulangerie et pâtisserie. Deux sociétés ont été créés pour recevoir les autres actifs rachetés : NOUVELLE BCR, qui conçoit, développe et fabrique des machines de froid.

NOUVELLE STAF, qui conçoit et fabrique des outils industriels permettant la mécanisation de la fabrication de la pâte pour les artisans boulangers. Ces sociétés sont détenues à 100% par TXCOM. Enfin, TXCOM a acquis le 4 juillet 2019 les actifs de la société NAFTIS qui a pour activités la conception et la fabrication d'équipement (mécaniques ou informatiques) permettant le chargement des produits destinés aux industries chimiques, pétrolières et agroindustrielles. 1.1.2 Crédit d'Impôt Recherche Au 31 décembre 2019, le groupe TXCOM a constitué un crédit d'impôt recherche global pour un montant de 51 230 €. 9 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 1.1.3 Dividendes La société a procédé à une distribution de dividendes de 369 558 €. 1.2 Evénements postérieurs à la clôture L'épidémie de Covid19 aura un impact sur l'activité de notre groupe puisque nous avons dû mettre en place de l'activité partielle depuis mars 2020 sur Attel Ingénierie et sur l'ensemble du groupe à partir d'avril sachant que le site de Puiseaux reste, à ce jour, encore en activité. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de chiffrer actuellement les conséquences de l'épidémie sur nos activités mais elles auront nécessairement un impact négatif sur notre groupe sur l'année 2020. 1.3 Changement de méthodes comptables Pas de changement de méthodes comptables 10 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 2. PRINCIPES DE CONSOLIDATION 2.1 Organigramme TXCOM 100% 100% 100% 100% ATTEL INGENIERIE AXIOHMUS NOUVELLE BCR NOUVELLE STAF 100% 100% 100% 100% 2.2 Périmètre de consolidation La société TXCOM dispose directement de la majorité des droits de vote dans chacune des filiales du groupe. Les sociétés du groupe sont consolidées par intégration globale. La méthode d'intégration globale consiste à reprendre intégralement tous les postes du bilan et compte de résultat des sociétés consolidées (après les éventuels retraitements de consolidation et l'élimination des opérations et comptes réciproques). Les sociétés comprises dans le périmètre de consolidation sont les suivantes : LIBELLE SIEGE SOCIAL CAPITAL N° SIREN % DE % SOCIAL CONTROLE D'INTERETS Sociétés françaises TXCOM LE PLESSIS ROBINSON 246 372 489 741 546 Mère 100% ATTEL INGENIERIE LE PLESSIS ROBINSON 26 618 494 894 934 100% 100% NOUVELLE BCR ANTONY 230 000 851 942 359 100% 100% NOUVELLE STAF NAVEIL 160 000 851 992 875 100% 100% Sociétés étrangères AXIOHM US LOVALAND (US) 100% 100% 2.3 Evolution du périmètre de consolidation au cours de l'exercice au 31 décembre 2019 Deux nouvelles entités créées fin juin pour intégrer les actifs des sociétés en redressement judiciaire BCR et STAF ont été intégrées les comptes consolidés. Les acquisitions d'actifs significatifs sur l'exercice rendent cependant difficiles la production de comptes pro forma car ces actifs sont parfois logés dans des structures existantes et ils sont entre 11 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 eux une forte interaction. Cependant, il convient d'indiquer ici que ces acquisitions se présentent comme suit en € : ATTEL BCR STAF NAFTIS TOTAL ACQUISITIONS - Fond de commerce 11 000 23 000 5 000 60 000 99 000 - Immobilisations 7 000 2 000 25 000 34 000 - Stock 192 000 235 000 100 000 40 000 567 000 Total 210 000 260 000 130 000 100 000 700 000 Financement opéré sur l'exercice 600 000 Ce montant total de 700.000 € est repris dans le tableau de flux dans la ligne « acquisition et cession de filiales » pour une meilleure lecture des incidences financières de ces acquisitions d'actifs. 12 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 3. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION Les comptes consolidés du Groupe TXCOM sont établis conformément aux règles et principes comptables en vigueur en France. Les dispositions du règlement n°99.02 du Comité de Règlementation Comptable, homologué le 22 juin 1999. Celui-ci a été actualisé par le règlement n°2005-10 du CRC homologué par arrêté du 26 décembre 2006 et le règlement ANC N°2015-07 du 23 novembre 2015. 3.1 Conversion des états financiers des filiales étrangères Les conversions des états financiers des filiales étrangères se sont faites au taux de clôture (31/12/2019) pour les états de clôture. Par ailleurs, il est précisé que le groupe n'a pas opté pour la méthode préférentielle consistant à comptabiliser directement en résultat financier les écarts financiers latents. 3.2 Ecarts d'acquisition Les écarts d'acquisition correspondent à la différence entre le coût d'acquisition des titres des filiales consolidées, d'une part, et la juste valeur des actifs et passifs identifiés à la date de leur acquisition, d'autre part. Après constatation de l'annulation des dettes inter-compagnies nettes, la société AXIOHM US a initialement donné lieu à la constitution d'un écart d'acquisition négatif inscrit au passif du bilan en provision pour acquisitions de titres. Pour rappel, le groupe utilise les dispositions de simplification de première application du règlement ANC n°2015-07 en continuant à amortir tous les écarts d'acquisition inscrits au bilan consolidé du 31 décembre 2015 et dont l'amortissement avait débuté, sur la durée d'utilisation antérieurement déterminée, soit 10 ans. 3.3 Immobilisations Incorporelles A leur date d'entrée dans le patrimoine, les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, à l'exception des intérêts d'emprunt). Les immobilisations incorporelles sont amorties selon le mode linéaire sur les périodes qui correspondent à leur durée d'utilisation prévue. Frais de recherche et développement LIBELLE Montant en € Amortissement Durée et dépréciation d'amortissement * Frais de développement des produits 2 727 230 2 543 859 4 ans Immobilisations en cours 268 423 *: Un amortissement sur 4 ans est pratiqué à partir de la date de démarrage de la commercialisation du produit. 13 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 Les frais de recherche et développement sont déterminés en fonction du temps consacré par chaque salarié aux différents projets auquel s'ajoutent les frais du bureau d'étude et des factures de sous- traitance. Ils sont activés lorsque la direction estime que le projet a de véritables chances de réussite commerciale. Sur l'exercice 2019, la dotation aux amortissements est de 133 473 €. Dotation sur frais de R&D TXCOM : 129 687 €

Dotation sur frais de R&D ATTEL : 3 786 € - Fonds commercial Jusqu'au 31 décembre 2015, les fonds commerciaux ont été amortis dans les comptes consolidés sur une durée égale à la durée de l'amortissement de l'écart d'acquisition, soit 10 ans. Du fait de la nouvelle règlementation prospective sur les fonds de commerce, la société a opté pour la poursuite d'amortissement des fonds de commerce qui étaient en cours d'amortissement au 31/12/2015. Les autres fonds de commerces, non amortis, font désormais l'objet d'un test de dépréciation annuel. Les fonds commerciaux figurant dans les comptes sociaux sont présentés comme suit, en euros : Sociétés Valeur du fonds de Amortissement Valeur nette commerce TXCOM 90 000 90 000 - TXCOM (ATTEL) 30 000 30 000 - TXCOM (AXIOHM) 48 055 48 055 - TXCOM (MAINTAG) 50 000 - 50 000 TXCOM (DS-Dynatec) 10 000 - 10 000 TXCOM (NAFTIS) 60 000 - 60 000 Sous total 288 055 168 055 120 000 ATTEL INGENIERIE (IISI) 30 000 30 000 - ATTEL INGENIERIE 15 000 15 000 - ATTEL INGENIERIE (SATCO) 160 000 160 000 - ATTEL INGENIERIE (AIR) 35 000 35 000 - ATTEL INGENIERIE (DEAL TAG) 10 000 4 500 5 500 ATTEL INGENIERIE (AVMA) 11 000 - 11 000 Sous total 261 000 244 500 16 500 NOUVELLE BCR 23 000 - 23 000 NOUVELLE STAF 5 000 - 5 000 Total 577 055 412 555 164 500 14 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 3.4 Immobilisations Corporelles Les immobilisations corporelles sont composées du terrain et de la construction issus des retraitements des contrats de crédits-bails ainsi que d'agencements divers, matériels et mobiliers de bureau, enregistrées à leur coût d'acquisition, diminués des amortissements cumulés et d'éventuelles pertes de valeurs supplémentaires. A l'exception des acquisitions faites dans le cadre de reprise d'actifs pour des valeurs forfaitaires globales qui font l'objet d'un amortissement spécifique sur 24 mois, les amortissements sont calculés en mode linéaire selon les durées attendues d'utilisation suivantes : Constructions : 30 ans Agencements industriels divers : 5 à 15 ans Matériel de transport : 3 à 5 ans Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans Titres de participations

Néant Stocks Les stocks sont évalués suivant la méthode PUMP. La valeur brute des matières premières, des approvisionnements et en-cours de production comprend uniquement le prix d'achat, les frais accessoires et la main d'œuvre directe selon la nomenclature. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le produit prévisionnel de vente est inférieur au coût de revient comptabilisé, lorsque le produit est devenu obsolète ou connaît une rotation lente. 3.7 Créances Les provisions pour dépréciation des créances douteuses sont enregistrées lorsqu'il devient probable que la créance ne sera pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte. Subventions d'investissement

Néant Imposition différée Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable qui tient compte pour le calcul des conditions d'imposition connues à la clôture de l'exercice. L'ensemble des différences temporaires, entre la valeur comptable d'un actif ou d'un passif au bilan consolidé et sa valeur fiscale donne lieu au calcul d'un impôt différé, à l'exception toutefois des écarts d'évaluation portant sur des actifs incorporels généralement non amortis ne pouvant être cédés séparément de l'entreprise acquise. Les impôts différés concernent les décalages temporaires entre le résultat fiscal et le résultat retraité (provisions non déductibles,…) et la provision pour engagements en matière de retraite. 15 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 L'impôt différé est calculé en tenant compte du taux de l'impôt qui sera en vigueur sur 2020. Un impôt différé actif est constaté dès lors que les perspectives de recouvrement de cet actif sont probables. Il n'a pas été tenu compte dans la valorisation des impôts différés des possibles diminutions des taux à venir. 3.10 Provisions pour risques et charges Le groupe comptabilise une provision lorsqu'il a une obligation vis-à-vis d'un tiers, lorsque la perte ou le passif est probable et peut être raisonnablement évalué. 3.11 Indemnités de départ à la retraite Sur la base des législations et pratiques nationales, les filiales du groupe peuvent avoir des engagements dans le domaine des plans de retraites et des indemnités de fin de carrière. Les montants payés au titre de ces engagements sont conditionnés par des éléments tels que l'ancienneté, les niveaux de revenus et les contributions aux régimes de retraites obligatoires en fonction de la convention collective applicable à chaque société. La méthode de calcul des engagements de retraite est la suivante : Ne partent à la retraite volontairement que les salariés de plus de 65 ans ;

L'évaluation des personnels concernés en fonction de leur âge actuel, de l'application d'un taux de rotation individualisé et de tables de mortalité. Au 31 décembre 2019, le taux d'actualisation pris en compte est de 0,77% (contre 2% au 31/12/2018), le taux de progression retenu des rémunérations était de 1% et celui de rotation de l'effectif était dégressif de 20% à 1% selon l'âge des salariés. L'impact de l'écart de taux d'actualisation, soit 35.781€, a été positionné en résultat exceptionnel. 3.12 Location Financement Le groupe applique la méthode préférentielle prescrite par la règlementation française en inscrivant l'actif de son bilan les biens exploités au travers des contrats de location financement et assimilés.

Ces contrats font l'objet d'un retraitement dans les comptes consolidés lorsqu'ils ont pour effet de transférer au Groupe TXCOM la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces biens. La valeur vénale du bien à la date de la signature du contrat est comptabilisée en immobilisations corporelles et un amortissement est constaté sur la durée de vie du bien. La dette correspondante est inscrite au passif avec enregistrement des intérêts financiers y afférents et le loyer de la redevance de location financement est annulé au compte de résultat. A la différence des contrats de location-financement, les contrats de location simple sont constatés au compte de résultat sous forme de loyers dans le poste « autres achats et charges externes ». 3.13 Eliminations des opérations internes au groupe Les transactions, ainsi que les actifs et passifs réciproques entre les entreprises consolidées par intégration globale sont éliminés, de même que les résultats internes au groupe (dividendes, 16 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 provisions pour risques et charges constituées en raison de pertes subies par les entreprises consolidées, plus-values ou moins-values dégagées à l'occasion de cessions internes au groupe). L'élimination des résultats internes est répartie entre la part groupe et les intérêts minoritaires dans l'entreprise ayant réalisé les résultats. 3.14 Dates de clôture Toutes les sociétés du périmètre de consolidation clôturent leur exercice au 31 décembre 2019 mais les sociétés Nouvelle STAF et Nouvelle BCR n'ont qu'un exercice de 6,5 mois du fait de leur création courant juin 2019. 3.15 Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif à leur valeur d'acquisition, hors frais d'acquisition. Les dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur liquidative. 3.16 Trésorerie Dans le tableau des flux de trésorerie consolidés, la trésorerie est définie comme l'ensemble des liquidités du groupe en comptes courants bancaires, caisses et valeurs mobilières de placement, sous déduction des concours bancaires à court terme. La société détient 5270 actions propres dans le cadre du contrat de liquidité, soit 0.1% du capital pour un montant de 20 K€. 3.17 Résultat par action Le résultat par action correspond au résultat net consolidé - part du groupe - se rapportant au nombre moyen pondéré d'actions de la société mère, en circulation au cours de l'exercice (à l'exception des actions propres). Pour le calcul du résultat net dilué, le résultat net part du groupe de l'exercice et le nombre moyen pondéré d'actions, sont ajustés de l'incidence maximale de la conversion des éléments dilutifs en actions ordinaires. Est donc intégrée au calcul du résultat par action l'incidence de l'émission future éventuelle d'actions y compris celles résultant de la conversion d'instruments donnant un accès différé au capital de la société consolidante. L'incidence à la baisse due à l'existence d'instruments pouvant donner accès au capital est déterminée en retenant l'ensemble des instruments dilutifs émis, quel que soit leur terme et indépendamment de la probabilité de conversion en actions ordinaires, et en excluant les instruments relutifs. 17 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 3.18 Résultat exceptionnel Les charges et produits exceptionnels sont constitués d'éléments qui, en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle du groupe. 4 NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT NOTE 1: Immobilisations et écarts d'acquisition Immobilisations brutes 31/12/2018 Acquisitions Cession 31/12/2019 Dotations Reprises Valeurs brutes 8 152 998 450 500 26 915 8 576 583 Goodwil/Part de marché/marque 86 404 - - 86 404 Frais de recherche et de développement 2 726 699 531 - 2 727 230 Logiciels 155 041 5 159 - 160 200 Frais d'établissement - - - - Droit au bail - - - - Fonds de commerce 478 055 99 000 - 577 055 Autres immobilisations incorporelles en cours 124 318 144 636 531 268 423 Terrain 493 210 - - 493 210 Constructions 3 444 766 104 235 - 3 549 001 Installations techniques 415 309 31 238 - 446 547 Autres immobilisations corporelles 225 689 65 701 26 384 265 006 Titres de participations - - - - Autres immobilisations financières 3 507 - - 3 507 - - Amortissements 5 567 052 358 608 25 981 5 899 679 Goodwil/Part de marché/marque 86 404 - - 86 404 Frais de recherche et de développement 2 410 386 133 473 - 2 543 859 Logiciels 114 882 11 641 - 126 523 Frais d'établissement - - - - Droit au bail - - - - Fonds de commerce 407 351 5 205 - 412 556 Autres immobilisations incorporelles - - - - Terrain - - - - Constructions 2 029 901 138 131 - 2 168 032 Installations techniques 341 426 38 959 - 380 385 Autres immobilisations corporelles 176 702 31 199 25 981 181 920 Titres de participations - - - - Autres immobilisations financières - - - - Valeur nette 2 585 946 91 892 934 2 676 904 18 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 NOTE 2 : Stocks et en-cours En euros déc-19 déc-18 Matières premières et fournitures 2 030 444 1 118 817 Marchandises 170 601 27 191 En-cours de production de biens 378 613 235 825 Produits finis et intermédiaires 231 145 221 978 Total stocks et en-cours bruts 2 810 804 1 603 811 Provisions sur stock et en-cours 479 167 412 790 Total stock et en-cours nets 2 331 637 1 191 021 NOTE 3 : Créances et comptes de régularisation Valeurs nettes en euros Valeur au Moins d'un Plus d'un an 31/12/2019 an Clients et comptes rattachés 871 184 871 184 Créances sociales 6 933 6 933 Créances fiscales 166 982 166 982 Créances fiscales IS - - Comptes courants débiteurs 16 320 16 320 Ecart de conversion actif 1 711 1 711 Factor : fonds de garantie/ fonds de réserve 349 649 349 649 Autres 39 558 39 558 Charges constatées d'avance 148 539 148 539 Total 1 600 875 1 600 875 - NOTE 4 : Valeurs mobilières de placement et disponibilités 31/12/19 31/12/18 Valeur mobilière de placement 409 645 869 714 Disponibilités 6 250 393 5 901 972 Solde bancaire créditeur Effets escomptés non échus Total 6 660 038 6 771 686 Pour mémoire, la société détient pour 20K euros d'actions propres. 19 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 NOTE 5.1 : Variation des capitaux propres Part du Intérêts Total groupe groupe Minoritaires Capitaux propres N-2 6 634 362 - 6 634 362 Résultat de l'exercice 925 735 925 735 Dividendes - 197 098 - 197 098 Ecart de conversion sur les CP 285 285 Divers - Capitaux propres N-1 7 363 284 - 7 363 284 Résultat de l'exercice 982 156 982 156 Dividendes - 369 558 - 369 558 Ecart de conversion sur les CP 135 135 Divers - Capitaux propres 7 976 017 - 7 976 017 NOTE 5.2 : Capital social Le capital de la société TXCOM d'un montant de 246 372 € est composé de 1 231 860 actions d'une valeur de 0,20 €. NOTE 6 : Provisions pour risques et charges Provisions (en Euros) Valeur au Dotations Reprises Variation Valeur au 31/12/2018 31/12/2019 périmètre Ecart d'acquisition négatif 2 958 2 958 - Provision pour engagement de retraite 217 756 32 845 117 825 368 426 Provision pour autres charges - - Provision pour autres risques 84 483 51 711 84 483 51 711 Total 305 197 84 556 87 441 117 825 420 137 L'écart d'acquisition négatif se rapporte à la société Axiohm LLC. Les provisions pour autres risques correspondent aux pertes latentes de change. Les montants indiqués dans les variations de périmètre concernent les dotations relatives aux actifs acquis sur la période. Ces dotations aux amortissements sont comptabilisées en résultat exceptionnel. 20 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 NOTE 7 : Emprunts et dettes financières A 1 an au Entre 1 et 5 A plus de 5 Total plus ans ans Emprunts obligataire convertible Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 117 918 462 537 580 455 Emprunt sur Crédit-bail 282 057 1 192 534 78 085 1 552 676 Total des emprunts et dettes 399 975 1 655 071 78 085 2 133 131 Concours bancaires - Emprunts et dettes financières diverses 1 833 1 833 ICNE Total 401 808 1 655 071 78 085 2 134 964 Le contrat de crédit-bail immobilier des locaux du siège social est le seul contrat de crédit-bail retraité au 31 décembre 2019 ; Les intérêts sur ce contrat sont variables et calculés selon Euribor 3 mois + 1,50%. NOTE 8 : Dettes Montant A 1 an au + A + d'un an A + de 5 Brut ans Fournisseurs 1 453 474 1 453 474 Avances et acomptes reçus sur commandes 320 861 320 861 Dettes sociales 408 626 408 626 Dettes fiscales 168 419 168 419 Dettes diverses 214 035 214 035 Produits constatés d'avance 325 325 Total 2 565 740 2 565 740 - - 21 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 NOTE 9 : Information sectorielle CA en Euros TOTAL France Export TXCOM 9 129 726 2 996 563 6 133 163 ATTEL 877 950 877 950 - NOUVELLE BCR 767 448 612 203 155 246 NOUVELLE STAF 572 598 493 004 79 594 AXIOHM US 5 037 - 5 037 Total 11 352 758 4 979 720 6 373 038 TXCOM 35,4 ATTEL 7,3 NOUVELLE BCR 4,7 NOUVELLE STAF 3,3 AXIOHM US 1,0 Effectif ETP moyen 51,7 NOTE 10 : Résultat financier En Euros 31/12/2019 31/12/2018 Produits financiers Revenus des placements 52 705 40 062 Intérêts et produits financiers 717 75 Escomptes obtenus - - Reprise de provision sur amortissement financier 5 758 15 119 Autres produits financiers 121 - Différences positives de change 51 939 118 596 Total 111 240 173 852 Charges financières Intérêts et charges financières 21 786 24 521 Escomptes accordées - - Provision sur risque financier 1 711 5 758 Autres charges financières - - Différences négatives de change 6 634 511 Total 30 131 30 790 Résultat financier 81 109 143 062 22 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 NOTE 11 : Résultat exceptionnel En Euros 31/12/2019 31/12/2018 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion (*) 1 482 49 472 Produits de cession des éléments d'actif 1 667 25 054 Autres produits exceptionnels 134 442 - Reprise sur amortissement et provisions 78 725 - Total 216 316 74 526 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (*) 489 356 132 898 - dont opérations liées aux rachats d'actifs congés payés 180 018 - dont opérations liées aux rachats d'actifs IFC 108 770 - dont opérations liées à l'ajustement du taux d'actualisation 35 781 Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés 403 15 835 Dotation aux provisions 50 000 60 725 Autres charges exceptionnelles - - Total 539 759 209 458 Résultat exceptionnel - 323 443 - 134 932 (*) inclus les opérations sur exercices antérieurs Les 134 K€ d'Autres produits exceptionnels sont relatifs à une cession de droits liés à une parcelle immobilière au Plessis Robinson. NOTE 12 : Preuve d'impôts et impôts sur les sociétés 31/12/2019 31/12/2018 Charge d'impôt 460 491 321 697 Charge d'impôt différé - 54 800 - 62 533 Total 405 691 259 164 23 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 Résultat Taux impôts Impôts Résultat net avant impôts Résultat net avant écart d'acquisition 979 199 979 199 Impôts société 460 491 460 491 Impôts différés - 54 800 - 54 800 Base 1 384 890 - 405 691 979 199 Résultat à 28% 1 384 890 28% 387 769 997 121 Différences permanentes 37 027 - 37 027 Crédit d'impôts - 51 230 51 230 Ecart de taux 32 125 - 32 125 Résultat 1 384 890 405 691 979 199 Les impôts différés sont calculés sur une base de 28% d'I.S.. AUTRES INFORMATIONS Salaires, effectifs et charges de retraite -Rémunération allouée aux organes de direction Le montant des rémunérations allouées au 31 décembre 2019, aux organes de direction de la société consolidante à raison de leurs fonctions dans les sociétés du groupe n'est pas indiqué car ceci reviendrait à donner une rémunération individuelle. Les dirigeants ne bénéficient pas d'engagement en matière de pension et retraite

Les dirigeants ne bénéficient pas d'avances et de crédits

Effectif fin de période du groupe 2019 ETP 2018 ETP Employés - ETAM 35 26 Cadres 16 11 Total 52 37 (ETP : Equivalent Temps Plein) 24 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 31/12/2019 Engagements Hors Bilan Engagements donnés et reçus Contrat de crédit-bail immobilier du siège social : La participation de la société KITIS dans le capital de TXCOM doit être supérieure à 50%

Souscription à l'assurance CARDIF sur la tête de Monsieur Philippe CLAVERY pour un montant de 756. 164 €.

Contre-garantie OSEO à hauteur de 20% sur un montant de 4.000.000 € Honoraires du commissaire aux comptes La société TXCOM a pour commissaire aux comptes, le cabinet ACA NEXIA, 31 rue Henri Rochefort, 75017 PARIS, représenté par Monsieur Eric CHAPUS. En application de l'article R123-198 du Code du Commerce, la société est tenue d'indiquer le montant des honoraires du commissaire aux comptes pris en charge sur l'exercice. Les honoraires, comptabilisés dans les charges de l'exercice 2019, se sont élevés à 30 519 Euros. Parties liées Le groupe TXCOM est principalement détenu par la société KITIS qui assure la direction. La facturation adressée par KITIS à l'ensemble du groupe au 31 décembre 2019 est de 184 100 € A la connaissance de la société, il n'existe pas d'autres engagements hors bilan significatifs selon les normes comptables en vigueur ou qui pourraient le devenir dans le futur. 25 La Sté TXCOM SA a publié ce contenu, le 29 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

