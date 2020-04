TXCOM : Rapport CAC 2019 Comptes Sociaux 0 30/04/2020 | 17:14 Envoyer par e-mail :

SA TXCOM Société Anonyme au capital de 246.372 Euros Siège Social : 10 avenue Descartes - 92350 Le Plessis Robinson Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 Auditeurs & Conseils Associés - Société par Actions Simplifiée au capital de 640 000 € - RCS Paris 331 057 406 Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Membre indépendant de Nexia International 31, rue Henri Rochefort - 75017 Paris - France +33 (0)1 47 66 77 88 - www.aca.nexia.fr A l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société SA TXCOM, 1. Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SA TXCOM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 28 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 2. Fondement de l'opinion 2.1. Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. 2.2. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1erjanvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 3. Observation Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe Evènement post clôture » de l'annexe qui traite des conséquences pour la société de la crise sanitaire du Covid-19. 4. Justification des appréciations En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. SA TXCOM Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2019 Page 2 sur 5 Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Comme indiqué dans la note intitulée « Tableau des provisions » de l'annexe, votre société constitue des provisions pour couvrir les risques liés à son activité. Sur la base des éléments disponibles à ce jour, notre appréciation des provisions s'est fondée sur l'analyse des processus mis en place par la direction pour identifier et évaluer les risques, sur une revue des risques identifiés et des estimations retenues, et sur un examen des événements postérieurs venant corroborer ces estimations.

Comme détaillé au paragraphe « Frais de recherche et de développement » de l'annexe, votre société comptabilise à l'actif des frais de développement dans le cadre de suivis individualisés de projets. Notre appréciation des montants portés à l'actif a notamment consisté à nous assurer que les montants en cause répondaient aux critères d'activation selon les règles et principes comptables applicables en France, et à obtenir de la part de la Direction la confirmation que les projets avaient une probabilité importante d'aboutir, avec une rentabilité commerciale prévisionnelle probable. 5. Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 5.1. Informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le 28 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce. 5.2. Informations relatives au gouvernement d'entreprise Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du Code de commerce. SA TXCOM Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2019 Page 3 sur 5 5.3. Autres informations En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 6. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 7. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, SA TXCOM Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2019 Page 4 sur 5 car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs dans son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels, et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. Paris, le 29 avril 2020 Auditeurs & Conseils Associés Représenté par Eric Chapus SA TXCOM Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2019 Page 5 sur 5 SA TXCOMEtats Financiers au 31/12/2019 Bilan actif Rubriques BRUT Amort. Net au Net au Dépréciation 31/12/2019 31/12/2018 Capital souscrit non appelé Frais d'établissement Frais de développement 2 637 095 2 453 724 183 371 312 527 Concessions, brevets et droits similaires 155 882 123 194 32 688 38 265 Fonds commerciaux 288 055 30 000 258 055 198 055 Autres immobilisations incorporelles en cours R&D 268 423 268 423 124 318 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains 30 480 - 30 480 30 480 Constructions 202 525 69 142 133 383 33 486 Installations techniques, matériel et outillage industriels 446 547 380 385 66 162 73 882 Autres immobilisations corporelles 184 617 144 973 39 644 46 382 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations 504 710 99 108 405 602 15 602 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 20 013 - 20 013 20 013 Prêts - - Autres immobilisations financières 3 507 3 507 3 507 Actif immobilisé 4 741 854 3 300 526 1 441 327 896 517 Stocks de matières premières, d'approvisionnements 1 392 005 454 187 937 817 682 977 Stocks d'en-cours de production de biens 272 598 272 598 235 825 Stocks d'en-cours de production de services - - Stocks produits intermédiaires et finis 134 468 8 647 125 821 200 131 Stock de marchandises - - Avances, acomptes versés sur commandes 45 252 45 252 27 479 Créances clients et comptes rattachés 1 177 048 - 1 177 048 149 927 Autres créances 724 390 724 390 541 596 Capital souscrit et appelé, non versé - - Valeurs mobilières de placement 409 645 409 645 869 714 Dont actions propres : - - Disponibilités 5 845 880 5 845 880 5 683 209 Charges constatées d'avance 101 603 101 603 81 457 Actif circulant 10 102 888 462 834 9 640 054 8 472 316 Frais d'émission d'emprunts à étaler Prime de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif 1 711 1 711 5 758 TOTAL 14 846 452 3 763 360 11 083 092 9 374 591 4 SA TXCOMEtats Financiers au 31/12/2019 Bilan passif Rubriques Net au Net au 31/12/2019 31/12/2018 Capital social ou individuel (dont versé : 246 372) 246 372 246 372 Primes d'émission, de fusion, d'apport, … 2 938 987 2 938 987 Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence) Réserve légale 24 637 24 637 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Autres réserves 409 609 409 609 Report à nouveau 2 941 150 2 420 886 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 223 777 889 822 Subventions d'investissement Provisions réglementées Capitaux propres 7 784 532 6 930 313 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Autres fonds propres Provisions pour risques 51 711 84 483 Provisions pour charges - - Provisions pour risques et charges 51 711 84 483 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 386 970 - Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : ) 1 833 252 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 291 671 280 056 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 332 542 640 947 Dettes fiscales et sociales 289 602 286 934 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 915 41 525 Produits constatés d'avance 923 892 1 100 884 Dettes 3 227 425 2 350 597 Ecarts de conversion passif 19 425 9 198 TOTAL 11 083 092 9 374 591 5 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Compte de résultat Rubriques France Export 31/12/2019 31/12/2018 Ventes de marchandises 939 062 - 939 062 35 090 Production vendue de biens 2 934 712 6 110 839 9 045 551 9 392 570 Production vendue de services 61 851 22 324 84 175 49 620 Chiffre d'affaires net 3 935 625 6 133 163 10 068 788 9 477 280 Production stockée - 37 538 26 824 Production immobilisée 144 636 67 293 Subventions d'exploitation 1 000 1 500 Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 304 482 173 664 Autres produits 31 004 96 348 Produits d'exploitation 10 512 372 9 842 909 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 012 258 120 900 Variations de stock (marchandises) - - Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 4 684 833 4 545 226 douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) - 264 885 224 756 Autres achats et charges externes 1 514 432 1 464 280 Impôts, taxes et versements assimilés 243 918 248 173 Salaires et traitements 1 239 322 1 207 232 Charges sociales 438 672 450 462 Dotations aux amortissements sur immobilisations 200 853 398 310 Dotations aux provisions immobilisations - - Dotations aux provisions sur actif circulant 50 045 66 246 Dotations aux provisions pour risques et charges - - Transferts de charges - - Autres charges 47 537 99 642 Charges d'exploitation 9 166 987 8 825 228 Résultat d'exploitation 1 345 386 1 017 681 Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers de participation 6 330 3 452 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé - Autres intérêts et produits assimilés 52 705 39 990 Reprises sur provisions et transferts de charges 5 758 15 119 Différences positives de change 51 939 118 596 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 717 75 Produits financiers 117 449 177 232 Dotations financières aux amortissements et provisions 1 711 5 758 Intérêts et charges assimilées 628 0 Différences négatives de change 6 634 511 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 144 - Charges financières 9 117 6 269 Résultat financier 108 332 170 963 Résultat courant avant impôts 1 453 718 1 188 644 7 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Rubriques 31/12/2019 31/12/2018 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 370 43 846 Produits exceptionnels sur opérations en capital 311 434 177 408 Reprises sur provisions et transferts de charges 78 725 - Produits exceptionnels 390 529 221 254 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 148 892 121 819 Charges exceptionnelles sur opérations en capital - 15 835 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 000 60 725 Charges exceptionnelles 198 892 198 379 Résultat exceptionnel 191 637 22 875 Participation des salariés au résultat de l'entreprise Impôts sur les bénéfices 421 578 321 697 Total des produits 11 020 350 10 241 395 Total des charges 9 796 573 9 351 573 Bénéfice ou perte 1 223 777 889 822 8 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 ANNEXE 10 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Faits majeurs de l'exercice ayant une incidence comptable Lease-Back Immobilier Par acte notarié en date du 31 mars 2010, la société a procédé à un Lease-back de l'ensemble immobilier de son siège social pour un prix global de 4.000.000 € dont 600.000 € au titre du terrain. Cette opération se place sous le régime de l'article 39 Novedecies du CGI, la société a donc procédé à l'étalement de la plus-value du contrat, soit 15 ans. En conséquence, au titre de la période, la société a donc constitué un résultat exceptionnel de 176 922 €. Le retraitement fiscal de la redevance qui concerne les éléments non amortissables a généré une réintégration extracomptable de 105 905 € Crédit d'impôt recherche Au 31 décembre 2019, la société TXCOM a constitué un CIR de 51 230 € Dividendes La société a procédé à une distribution de dividendes de 369 558 € au cours du premier semestre 2019. Acquisition d'actif Par jugements du Tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2019, la société TXCOM a acquis les actifs de sociétés en redressement judiciaire. Fin décembre 2019, la société a créé deux filiales NOUVELLE BCR de 260 000€ et NOUVELLE STAF de 130 000€ de capital pour recevoir ces actifs. Les comptes au 31/12/2019 ont donc été impactés des opérations suivantes : . Titres de participation : augmentation de 390 000 € . Comptes courants envers ces deux nouvelles filiales : augmentation de 35 931 €. Parallèlement, la société a fait une avance de trésorerie de 210.000 € à sa filiale Attel Ingénierie pour l'acquisition d'actifs de la société AVMA en redressement judiciaire mi-juin 2019. Les différentes avances aux filiales sont présentées au poste « autres créances ». Par jugements du Tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2019, la société TXCOM a acquis les actifs de la société NATFIS en redressement judiciaire. Traitement des écarts de changes Conformément au règlement ANC N°2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture applicable aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2018, les écarts de change attachés aux créances et dettes commerciales ont été comptabilisés en compte d'exploitation 756 et 656 (PDG, art.932-1) et non plus au niveau financier. 11 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Evènement post clôture L'apparition de l'épidémie de COVID-19 en janvier 2020 entraine des incertitudes sur le contexte économique français. Les conséquences pour notre société sont aujourd'hui difficiles à évaluer, et dépendront de l'ampleur et de la durée de cette crise, comme des mesures prises par le gouvernement français. Nous mettons tout en œuvre pour assurer la poursuite de notre activité. A la date d'arrêté des comptes, la crise du COVID-19 ne remet pas en cause la continuité d'exploitation de l'entreprise. 12 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Règles et méthodes comptables Désignation de l'entreprise : SA TXCOM Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 11 083 092 € et au compte de résultat de l'exercice, dégageant un bénéfice de 1 223 777 €. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Règles générales Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément au règlement de l'autorité des normes comptables N°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2015-06 du 23 novembre 2015. Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : Continuité de l'exploitation,

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Indépendance des exercices. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : Immobilisations corporelles et incorporelles Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remise, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges. 13 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue : Constructions 30 ans Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans Installations techniques 5 à 15 ans Matériels et outillage industriels 5 à 10 ans Installations générales, agencements et 5 à 15 ans Matériel de transport 3 à 5 ans Matériel de bureau 3 à 5 ans Matériel informatique 3 ans Mobilier 10 ans La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. La nouvelle règlementation en matière de fonds de commerce non amortis conduit à réaliser obligatoirement, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, un test de dépréciation au moins une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur (PCG, art. 214-15). Titres de participation Les titres de participation, sont évalués à leur valeur d'acquisition. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable à la clôture de l'exercice. Titres de placements Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat. Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte : pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice

pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice. Stocks Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transports, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. 14 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Créances et dettes Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Provisions Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision. Opérations en devises Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités règlementaires. Produits et charges exceptionnels Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise. Engagement retraite L'engagement envers les salariés au titre des indemnités de fin de carrière est estimé à 272 598 € au 31 décembre 2019 Pour rappel, cet engagement était de 208 701 € au 31 décembre 2018. La méthode de calcul est la suivante : Ne partent à la retraite volontaire que les salariés de plus de 65 ans. L'évaluation des personnels concernés en fonction de leur âge actuel, de l'application d'un taux de rotation individualisé et de table de mortalité. Le taux d'actualisation pris en compte est de 0,77%, le taux de progression retenu des rémunérations est de 1% et celui de rotation de l'effectif est dégressif selon l'âge (de 20% à 1% selon la tranche d'âge) 15 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Effectif (ETP : Equivalent Temps Plein) 2019 ETP 2018 ETP Employés - ETAM 24,43 24,07 Cadres 10,97 11,42 Total 35,4 35,49 Consolidation La société TXCOM est tête de groupe et établit des comptes consolidés à ce titre. 16 SA TXCOMEtats Financiers au 31/12/2019 Notes sur le bilan Tableau des immobilisations Au début Augmentations Diminutions En fin d'exercice d'exercice Frais de recherche et de développement 2 636 564 531 2 637 095 Fonds commercial 228 055 60 000 288 055 Concessions, brevets et droits similaires 150 723 5 159 155 882 Immobilisations incorporelles en cours 124 318 144 636 531 268 423 Immobilisations incorporelles 3 139 660 210 326 531 3 349 455 Terrains 30 480 30 480 Constructions sur sol propre 50 882 50 882 Constructions sur sol d'autrui - - Constructions installations générales 47 408 104 235 151 643 Installations techniques et outillage industriel 415 309 31 238 446 547 Installations générales, agencements et divers 57 753 57 753 Matériel de transport 34 757 34 757 Matériel de bureau, informatique et mobilier 103 619 10 395 21 907 92 107 Emballages récupérables et divers - - Avances et acomptes - - Immobilisations corporelles 740 208 145 868 21 907 864 169 Participations mises en équivalence Autres participations 114 710 390 000 504 710 Autres titres immobilisés 20 013 20 013 Prêts et autres immobilisations financières 3 507 3 507 Immobilisations financières 138 230 390 000 - 528 230 TOTAL 4 018 098 746 194 22 438 4 741 854 Les flux s'analysent comme suit : Immobilisations Immobilisations Immobilisations Total incorporelles corporelles financières Virements de poste à poste Virements de l'actif circulant Acquisitions 210 326 145 868 390 000 746 194 Apports Créations Réévaluations Augmentations de l'exercice 210 326 145 868 390 000 746 194 Virements de poste à poste 531 531 Virements de l'actif circulant Cessions Scissions Mises hors service 21 907 21 907 Diminutions de l'exercice 531 21 907 - 22 438 17 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Immobilisations incorporelles Frais de recherche et de développement Les frais de recherche et de développement sont déterminés en fonction du temps consacré par chaque salarié aux différents projets auquel s'ajoutent les frais du bureau d'étude et des factures de sous-traitance. Ils sont activés lorsque la direction estime que le projet à de véritables chances de réussite commerciale. Montant Durée Brut Frais R&D 2007 263 978 4 Frais R&D 2008 263 609 4 Frais R&D 2009 116 798 4 Frais R&D 2010 371 189 4 Frais R&D 2011 230 106 4 Frais R&D 2012 240 043 4 Frais R&D 2013 302 395 4 Frais R&D 2014 297 552 4 Frais R&D 2015 130 830 4 Frais R&D 2016 250 173 4 Frais R&D 2017 242 751 4 Frais R&D 2018 51 458 4 Frais R&D 2019 144 636 4 Frais de recherche et développement 2 905 518 Fonds commercial Achetés Réévalués Reçus en Total apport TXCOM 90 000 90 000 ATTEL 30 000 30 000 AXIOHM 48 055 48 055 MAINTAG 50 000 50 000 DS DYNATEC 10 000 10 000 NAFTIS 60 000 60 000 TOTAL 288 055 288 055 Au 31 décembre 2014, le fonds de commerce lié à ATTEL a été déprécié en intégralité soit 30 000 €. Le 20 janvier 2017, la société TXCOM a fait l'acquisition du fonds de commerce de DS-Dynatec pour une valeur de 10 000 €. Le 4 juillet 2019, la société TXCOM a fait l'acquisition du fonds de commerce de NAFTIS pour une valeur de 60 000 €. 18 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Immobilisations financières Les autres immobilisations financières correspondent principalement à la régularisation du transfert des actions et liquidités lié à la résiliation en 2014, du contrat de liquidité qui avait été conclu par la société. Liste des filiales et participations Renseignements détaillés sur chaque titre Réserves et Quote-part Résultat du Capital du capital Chiffre Filiales et participations report à dernier social détenu en d'Affaires nouveau exercice clos % A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations - Filiales (plus de 50% du capital détenu) ATTEL INGENIERIE 26 618 -1 149 100% -208 540 877 950 AXIOHM LLC US 6 624 100% 295 76 612 NOUVELLE BCR 260 000 100% 33 183 767 448 NOUVELLE STAF 130 000 100% 66 440 572 598 - Participations (10 à 50 % du capital détenu) Renseignements globaux sur toutes les filiales Valeur Valeur Prêts et Filiales et participations brute des nette des avances Cautions et Dividendes titres titres consenties avals encaissés détenus détenus par la Sté B - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations - Filiales (plus de 50% du capital détenu) Filiales françaises ATTEL INGENIERIE 114 711 15 602 233 317 NOUVELLE BCR 260 000 260 000 24 460 NOUVELLE STAF 130 000 130 000 21 471 - Participations (10 à 50 % du capital détenu) Les titres de la société ATTEL INGENIERIE ont fait l'objet d'une dépréciation à hauteur de 99 108 € sur 2014. 19 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Amortissement des immobilisations Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif) Montant Augmentations Diminutions Montant fin Rubriques début dotations reprises exercice exercice Frais d'établissement et de développement 2 324 037 129 687 2 453 724 Autres postes d'immobilisations incorporelles 112 458 10 736 123 194 Autres immobilisations incorporelles 2 436 495 140 423 2 576 918 Terrains 0 - Constructions sur sol propre 50 882 50 882 Constructions sur sol d'autrui 0 - Constructions inst. Générales, agencements et aménagements 13 922 4 338 18 260 des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 341 426 38 959 380 385 Installations générales, agencements et divers 34 063 3 631 37 693 Matériel de transport 23 513 5 486 29 000 Mat de bureau et informatique, mobilier 92 172 8 016 21 908 78 280 Emballages récupérables et divers 0 - Total des amortissements sur immobilisations corporelles 555 978 60 430 594 501 Total général 2 992 473 200 853 0 3 171 419 Etat des créances Le total des créances à la clôture de l'exercice d'élève à 2 073 524 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit : Libellés Montant brut Échéances à Échéances à moins d'1 an plus d'1 an Créances rattachées à des participations - Autres immobilisations financières (dépôts versés) 3 507 3 507 Autres immobilisations financières (actions propres) 20 013 20 013 Total de l'actif immobilisé 23 520 - 23 520 Clients douteux ou litigieux - - Créances clients et comptes rattachés 1 177 048 1 177 048 Impôts et taxes 56 910 56 910 CC filiales 509 088 509 088 Autres 203 644 203 644 Capital souscrit - appelé, non versé Charges constatées d'avance 101 603 101 603 Ecart conversion actif 1 711 1 711 TOTAL 2 073 524 1 540 916 532 608 20 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Produits à recevoir Montants des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants : Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les Montant TTC postes suivants du bilan Clients : factures à établir 156 503 Fournisseurs : avoirs à recevoir 4 999 Intérêts courus à recevoir 2 037 TOTAL 163 539 Capitaux propres Composition du capital social Le Capital social d'un montant de 246 372 € est décomposé de 1 231 860 titres d'une valeur nominale de 0,20€. Affectation du résultat Montant Report à nouveau de l'exercice 2 420 886 précédent Résultat de l'exercice précédent 889 822 Total des origines 3 310 708 Affectation aux réserves Distributions 369 558 Autres répartitions Report à nouveau 2 941 150 Affectation de l'exercice 3 310 708 21 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Tableau des variations des capitaux propres Solde au Affectations Augmentations Diminutions Solde au 01/01/2019 des résultats 31/12/2019 Capital 246 372 246 372 Primes d'émission 2 938 987 2 938 987 Réserve légale 24 637 24 637 Réserves générales 409 609 409 609 Report à nouveau 2 420 886 520 264 2 941 150 Résultat de l'exercice 889 822 - 889 822 1 223 777 1 223 777 Dividendes 369 558 - Total Capitaux propres 6 930 313 - 0 1 223 777 - 7 784 532 22 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Provisions Tableau des provisions Provisions pour risques et charges Montant Augmentations Diminutions Montant fin Rubriques début dotations reprises exercice d'exercice Provisions pour litiges 78 725 50 000 78 725 50 000 Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change 5 758 1 711 5 758 1 711 Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges TOTAL 84 483 51 711 84 483 51 711 Provisions pour dépréciation Montant Augmentations Diminutions Montant fin Rubriques début dotations reprises exercice d'exercice Provisions sur immobilisations incorporelles 30 000 30 000 Provisions sur immobilisations corporelles Provisions sur titres mis en équivalence Provisions sur titres de participation 99 108 99 108 Provisions sur autres immobilisations financières Provisions sur stocks et en cours 412 789 50 045 462 834 Provisions sur comptes clients 543 543 0 Autres provisions pour dépréciation TOTAL 542 440 50 045 543 591 942 Total général 626 923 101 756 85 026 643 652 23 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Dettes Etat des dettes Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 246 850 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit : A plus d'1 an A plus de 5 Libellés Montant brut A 1 an au plus et 5 ans au ans plus Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès des organismes de crédit 386 970 78 612 308 358 Emprunts et dettes financières divers 1 833 1 833 Fournisseurs et comptes rattachés 1 332 542 1 332 542 Personnel et comptes rattachés 110 867 110 867 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 113 896 113 896 Impôts sur les bénéfices - Taxe sur la valeur ajoutée 26 084 26 084 Obligations cautionnées - Autres impôts, taxes et assimilés 38 754 38 754 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - Groupe et associés - Autres dettes 292 585 292 585 Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie Produits constatés d'avance 923 892 176 992 691 968 54 932 Ecart conversion passif 19 425 19 425 TOTAL 3 246 850 2 191 592 1 000 327 54 932 Le montant des divers emprunts et dettes contractées auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 €. Deux prêts ont été contractés auprès de la Société Générale le 1eroctobre 2019 à échéance le 1eroctobre 2024 de 270 000€ et 130 000€ lié à l'acquisition des filiales de NOUVELLE BCR et NOUVELLE STAF le 15 juin 2019. 24 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Charges à payer Rubriques Montant Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers 1 833 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125 914 Dettes fiscales et sociales 169 000 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Avoir à établir 0 TOTAL 296 748 Autres informations Eléments concernant les entreprises liées Produits financiers concernant des entreprises liées : 6 330 € Entreprises liées Participations 405 602 Total des immobilisations 405 602 Créances clients et comptes rattachés 777 550 Autres comptes rattachés 492 768 Total créances 1 270 317 Emprunts et dettes financières diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72 709 Autre dettes - Total dettes 72 709 TOTAL 1 603 211 La société KITIS a facturé ses honoraires à TXCOM pour un montant global de 148 100 € en 2019. 25 SA TXCOMEtats Financiers au 31/12/2019 Comptes de régularisation Charges constatées d'avance Charges Charges Charges d'exploitation Financières Exceptionnelles Charges d'exploitation 101 603 TOTAL 101 603 Les charges constatées d'avance correspondent principalement au loyer du Lease-back immobilier du 1ertrimestre 2020. Produits constatés d'avance Produit Produits Produits d'exploitation Financiers Exceptionnels Produits d'exploitation 923 892 TOTAL - - 923 892 Les produits constatés d'avance correspondent principalement à l'étalement de la plus-value sur le Lease-back immobilier. 26 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Autres informations Engagements financiers Engagements donnés et reçus Montant en € Effets escomptés Avals et cautions 20 000 Engagements en matière de pensions 272 598 Engagement de crédit-bail immobilier 2 098 468 Assurance CARDIF sur la tête de Monsieur CLAVERY 756 164 Contre garantie OSEO à hauteur de 20% sur 4 000 000 € 800 000 Clause de retour à meilleure fortune sur abandons de créances 413 000 Autres engagements donnés et reçus 1 969 164 Total 4 360 230 Au 31 décembre 2019, la clause de retour à meilleure fortune n'a pas trouvé son application au titre des abandons de créances du 8 décembre 2010 (350 000 €) et du 15 décembre 2011 (63 000 €). La société a par ailleurs, obtenu une caution de 20 000 euros par BNP PARIBAS ; 27 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Crédit-Bail Rubrique Terrains Constructions Total Valeur d'origine 600 000 3 400 000 4 000 000 Amortissements : - Cumuls exercices antérieurs 1 487 500 1 487 500 - Dotations de l'exercice 170 000 170 000 TOTAL 1 657 500 1 657 500 Redevances payées : - Cumuls exercices antérieurs 2 669 823 2 669 823 - Exercice 296 473 296 473 TOTAL 2 966 296 2 966 296 Redevances restant à payer : - à un an au plus 282 057 282 057 - à plus d'un an et cinq au plus 1 192 534 1 192 534 - à plus de cinq ans 78 085 78 085 TOTAL 1 552 676 1 552 676 Valeur résiduelle : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq au plus - à plus de cinq ans 1 1 TOTAL 1 1 Montant pris en charge dans l'exercice 296 473 296 473 Note sur le compte de résultat Les transferts de charges en compte 791 correspondent : 2019 2018 Transfert des paies du site du Plessis 6 534 7 343 Refacturation de charges à ATTEL 168 165 124 008 Refacturation de charges à NOUVELLE BCR 114 840 - Refacturation de charges à NOUVELLE STAF 14 401 - TOTAL 303 940 131 351 Honoraires du commissaire aux comptes : La société TXCOM a pour commissaire aux comptes, le cabinet ACA NEXIA, 31 rue Henri Rochefort, 75017 PARIS, représenté par Monsieur Eric CHAPUS. En application de l'article R123-198 du Code du Commerce, la société est tenue d'indiquer le montant des honoraires du commissaire aux comptes pris en charge sur l'exercice. Les honoraires, comptabilisés dans les charges de l'exercice 2019, se sont élevés à 30 519 Euros. 28 SA TXCOM Etats Financiers au 31/12/2019 Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel se décompose ainsi : Montant Pénalités et amendes 475 Charges sur opération de gestion 8 526 Charges liées au social 104 208 Charges sur Honoraires 22 947 Charges sur exercices antérieurs 12 736 Charges sur opérations en capital Dotations pour risques et charges 50 000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 198 892 Produits sur exercices antérieurs 370 Produits sur opération de gestion - Produits sur cession actif 176 992 Produits exceptionnels 134 442 Reprises pour risques et charges 78 725 PRODUITS EXCEPTIONNELS 390 529 RESULTAT EXCEPTIONNEL 191 637 Les charges exceptionnelles liées au social incluent notamment des coûts de restructuration sociaux et des coûts liés à la reprise des nouvelles activités (NAFTIS) Les 177 K€ de produits de cession d'actifs correspondent à l'étalement de la plus-value liée au lease-back immobilier réalisé par le passé. Les 134 K€ de produits exceptionnels sont liés à une cession de droits liés à une parcelle immobilière au Plessis Robinson. 29

