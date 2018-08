TYSON FOODS : avale Keystone pour 2,16 milliards de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe agroalimentaire américain Tyson Foods est parvenu à un accord définitif concernant le rachat de Keystone Foods après du brésilien Marfrig Global Foods. L'opération se monte à 2,16 milliards de dollars en cash. La transaction porte notamment sur six sites de production et un centre d'innovation aux États-Unis. Keystone fournit du poulet, du boeuf, du poisson et du porc à des chaînes importantes de restauration rapide. Keystone, qui compte près de 11 000 employés, génère un revenu annuel de 2,5 milliards de dollars et un Ebitda ajusté de 211 millions de dollars.Tyson Foods anticipe des synergies annuelles de 50 millions de dollars d'ici la troisième année. La finalisation de l'opération est attendue au milieu de l'exercice fiscal 2019.