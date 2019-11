TYSON FOODS : déçoit les attentes au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tyson Foods a publié mardi les résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2019. Ainsi, le groupe agroalimentaire américain a publié un bénéfice net de 369 millions de dollars sur la période, ou 1,01 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 537 millions de dollars, ou 1,47 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,21 dollar, décevant les attentes du consensus FactSet (1,30 dollar).Pour sa part, le chiffre d'affaires de Tyson Foods s'établit à 10,9 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal, contre environ 10 milliards un an plus tôt, une performance inférieure aux prévisions du marché (11 milliards).