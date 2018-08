TYSON FOODS : les profits dépassent les attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une semaine après son avertissement, le numéro un américain de la transformation de viande Tyson Foods a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos fin juin, il a généré un bénéfice net de 541 millions de dollars, soit 1,47 dollar par action, contre respectivement 447 millions de dollars et 1,21 dollar un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, il est ressorti à 1,50 dollar par action, soit 12 cents de mieux que le consensus FactSet. Ses revenus ont augmenté de 2% à 10,05 milliards de dollars, mais le marché visait 10,215 milliards de dollars.Il y a une semaine, Tyson Foods a réduit son objectif de bénéfice par action ajusté annuel de 6,55/6,70 dollars à 5,70/6 dollars. Le groupe a justifié cette modification par un impact de la réforme fiscale représentant 77 cents par action contre une précédente estimation de 85 cents ; les incertitudes concernant le commerce international, qui impactent en particulier les prix des exportations de poulets et de porcs ; une piètre demande domestique pour les poulets et une pression sur les marges pour le porc en raison d'un déséquilibre entre l'offre et la demande.