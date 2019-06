Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BEYOND MEAT INC 0.35% 143.85 0.00% TYSON FOODS 1.26% 83.7939 53.35%

Face à la déferlante Vegan qui s'abat sur le monde, Tyson Foods ne reste pas inactif. Le groupe agroalimentaire américain, spécialisé dans la viande, lance ses premiers produits "vegan" ou composés d'un mélange de viande et de protéines végétales sous la marque Raised & Rooted. Une façon de concurrencer le spécialiste du "vegan" Beyond Meat qui a le vent en poupe depuis plusieurs mois et dont le cours de Bourse bat des records.