Tyson Foods : BPA supérieur aux attentes au 3e trimestre

05/08/2019 | 14:29

Tyson Foods affiche au titre de son troisième trimestre comptable un BPA ajusté en baisse de 2,5% à 1,47 dollar, soit trois cents au-dessus du consensus, pour une marge opérationnelle ajustée de 7,3% et des revenus en hausse de 8,3% à près de 10,9 milliards.



'Nos segments plats préparés et boeuf ont produit des résultats solides, alors que ceux du segment volaille ont été mitigés et que le segment porc a été affecté négativement par des coûts accrus', précise le CEO Noel White.



Affichant un BPA ajusté en baisse de 7% à 4,25 dollars sur les neuf premiers mois, le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande confirme l'anticiper dans une fourchette cible allant de 5,75 à 6,10 dollars pour son exercice 2018-19.



