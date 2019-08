Tyson Foods : La valeur du jour à Wall Street - TYSON FOODS bondit, le troisième trimestre salué

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tyson Foods bondit de 7,33% à 85,69 dollars à Wall Street, dans le sillage de ses résultats du troisième trimestre. Sur la période, le groupe agroalimentaire américain a dévoilé un bénéfice net de 676 millions de dollars sur la période, ou 1,84 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 541 millions de dollars, ou 1,47 dollar par action, lors de la même période de l’exercice précédent. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 1,47 dollar, dépassant le consensus FactSet qui visait 1,45 dollar.Pour sa part, le chiffre d'affaires Tyson Foods s'établit à 10,89 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal 2019 contre 10,05 milliards un an plus tôt. Celui-ci ressort toutefois sous le consensus FactSet, qui visait 11,04 milliards."Dans l'ensemble, les résultats du troisième trimestre ont été conformes à nos attentes", a déclaré Noel White, président directeur général."La croissance des volumes dans nos principales gammes de produits de détail continue de surpasser celle des autres grandes entreprises alimentaires", a-t-il ajouté.Dans le détail, les secteurs Aliments préparés et Boeuf ont enregistré de solides résultats au cours du trimestre, tandis que les résultats du secteur Poulet ont été mitigés. Par ailleurs, le secteur Porc a subi l'incidence négative de la hausse des coûts du porc.Dans ce contexte, Tyson Foods maintient son objectif d'un bénéfice ajusté de 5,75 à 6,10 dollar par action pour l'exercice 2019."Compte tenu de la vigueur des exportations qui devrait se poursuivre l'an prochain, nous sommes optimistes quant au potentiel de bénéfice de chacun de nos secteurs pour l'exercice 2020 ", a ajouté Noel White.