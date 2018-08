Tyson Foods : bat le consensus au 3e trimestre

06/08/2018 | 13:44

Tyson Foods affiche au titre de son troisième trimestre comptable un bénéfice net en hausse de 7% à 541 millions de dollars, soit 1,47 dollar par action. En données ajustées, le BPA s'est établi à 1,50 dollar, soit huit cents au-dessus du consensus.



Le groupe agroalimentaire a accru son profit opérationnel ajusté de 8% à 816 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 10,05 milliards, 'malgré les vents contraires liés à l'offre excédentaire et aux prix'.



Pour rappel, Tyson Foods a lancé la semaine dernière un avertissement sur résultats pour l'exercice en cours, prévoyant un BPA ajusté aux environs de 5,70 à six dollars, à comparer à une fourchette cible précédente qui allait de 6,55 à 6,70 dollars.



