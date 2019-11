Tyson Foods : consensus manqué au 4e trimestre

12/11/2019 | 14:02

Tyson Foods affiche au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA ajusté en baisse de 23% à 1,21 dollar, soit quatre cents de moins que le consensus, pour une marge opérationnelle ajustée de 6,3% et des revenus en hausse de 8,8% à près de 10,9 milliards.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe spécialisé dans la viande a vu son BPA ajusté se tasser de 11% à 5,46 dollars, ressortant ainsi dans la moitié basse de sa fourchette cible qui allait de 5,30 et 5,70 dollars.



'Nous sommes très optimistes pour l'exercice 2019-20 et nous nous attendons actuellement à atteindre ou dépasser notre objectif long terme d'une croissance du BPA ajusté dans le haut de la plage à un chiffre', indique toutefois son CEO Noel White.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.