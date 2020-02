Tyson Foods : consensus manqué de peu au 1er trimestre

06/02/2020 | 15:43

Tyson Foods affiche au titre de son premier trimestre comptable un BPA ajusté en croissance de 5% à 1,66 dollar, soit un cent de moins que le consensus, pour une marge opérationnelle ajustée de 8,3% et des revenus en hausse de 6% à plus de 10,8 milliards.



Cette croissance des revenus s'appuie sur une augmentation de 4,7% des volumes, tirée en particulier par le segment porc (+7,3%), combinée à un effet prix de 1,4%, particluièrement sensible dans ce même segment (+9,7%).



'Avec un accès amélioré aux marchés mondiaux du fait des derniers développements commerciaux, il y a des raisons d'être optimiste au sujet de l'année 2020 et au-delà', déclare le directeur général Noel White.



