Tyson Foods : entrée dans les protéines alternatives

13/06/2019 | 13:40

Tyson Foods annonce le lancement de ses premiers produits à base de végétaux et de mélanges, ainsi que le lancement de sa nouvelle marque dédiée 'Raised & Rooted', de façon à élargir ses offres en produits protéinés.



Le géant américain de la viande va tout d'abord lancer cette année, avec plusieurs grands clients dans la distribution, des nuggets à base de végétaux et des burgers combinant de la viande de boeuf et des végétaux.



'Cette initiative fait de Tyson Foods le plus important producteur de viande des Etats-Unis à entrer sur le segment en croissance des protéines alternatives avec ces propres produits', souligne-t-il, estimant ce segment à plusieurs milliards de dollars.



