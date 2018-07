Tyson Foods : lance un avertissement sur résultats

30/07/2018 | 14:41

A une semaine de la publication de ses résultats trimestriels, Tyson Foods annonce prévoir désormais un BPA ajusté aux environs de 5,70 à six dollars pour l'ensemble de l'exercice, à comparer à une fourchette cible précédente qui allait de 6,55 à 6,70 dollars.



Le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande justifie cet avertissement sur résultats notamment par l'incertitude des politiques commerciales et des droits de douanes accrus, impactant négativement les prix sur le marché intérieur et à l'exportation.



Tyson Foods met aussi en avant une volatilité accrue des marchés de matières premières, une demande en berne dans le poulet, une compression des marges dans le porc, ainsi qu'un bénéfice de la réforme fiscale moins important qu'estimé initialement.



