Tyson Foods : lancement d'un avertissement sur résultats

04/09/2019 | 09:22

Tyson Foods a indiqué mardi soir réviser en baisse sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'exercice 2018-19, l'anticipant désormais entre 5,30 et 5,70 dollars, à comparer à entre 5,75 et 6,10 dollars en estimations précédentes.



Le producteur de viande explique connaitre 'des défis à court terme affectant négativement ses résultats de quatrième trimestre comptable', dont une volatilité des matières premières, des mesures de sécurité alimentaire renforcées et un incendie dans une usine.



'Nos perspectives pour l'exercice 2019-20 demeurent toutefois positives, certains des défis que nous connaissons ne devant selon nous se répéter, et nous attendons de meilleures conditions de marché', tempère le CEO Noel White.



