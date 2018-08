Tyson Foods : met la main sur Keystone Foods

20/08/2018 | 14:41

Tyson Foods annonce un accord définitif pour l'acquisition de Keystone Foods auprès de Marfrig Global Foods, pour un montant de 2,16 milliards de dollars en numéraire, dans la cadre de sa stratégie d'expansion de ses capacités de protéines à valeur ajoutée.



'Basé à West Chester, en Pennsylvanie, Keystone fournit des produits de viande de volaille, boeuf, porc et de poisson à certaines des plus grandes chaines de restauration rapide du monde, ainsi qu'aux magasins et épiceries', explique le groupe agroalimentaire.



Tyson Foods estime que l'opération devrait avoir un effet positif sur son BPA ajusté -hors coûts liés à la transaction- la première année. Soumise aux conditions et autorisations réglementaires usuelles, elle devrait être finalisée ver le milieu de son exercice 2019.



