Tyson Foods : nouveau directeur général fin septembre

17/09/2018 | 14:29

Tyson Foods annonce que son conseil d'administration a désigné Noel White, précédemment membre de l'équipe de direction en charge des activités boeuf, porc et international, comme nouveau directeur général (CEO) et membre du conseil à partir du 30 septembre.



Il succèdera ainsi à Tom Hayes qui quitte la tête du groupe agroalimentaire de Springdale (Arkansas) pour des raisons personnelles. Cumulant plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, Noel White a dirigé l'activité volaille de Tyson entre 2013 et 2017.



Tyson Foods réaffirme par ailleurs son objectif d'un BPA ajusté compris entre 5,70 et six dollars pour l'ensemble de l'exercice en cours, fourchette cible annoncée le 30 juillet dernier lors d'un avertissement sur résultats.



