U-Blox lance de nouveaux modules pour la téléphonie mobile, compatibles 5G

Zurich (awp) - Le fabricant de puces pour la navigation U-blox lance la série Sara-R5, une nouvelle série de modules pour la mise en réseau de machines ou marchandises avec internet. Les modules sont aux standards 4G (LTE) et sont aussi équipés pour la 5G, a précisé l'entreprise de Thalwil mardi.

Les modules peuvent être équipés pour la 5G via une mise à jour du logiciel, a précisé le patron d'U-blox Thomas Seiler, mardi en conférence de presse. La 5G permet la mise en place de nouvelles fonctions, mais celles-ci dépendent du réseau de téléphonie mobile.

Les premiers modules Sara-R5 seront disponibles dans le courant du 4e trimestre. En général, il faut un à deux ans pour que les clients les intègrent dans leurs propres cycles de production, a précisé M. Seiler. Ce dernier n'a pas voulu donner d'indication sur le chiffre d'affaires potentiel de cette nouvelle série de puces.

La série Sara-R5 comprend deux variantes. La première dispose d'un récepteur de navigation et est destinée à l'automobile, à la gestion de flotte ou au suivi de marchandises. La seconde est prévue pour une consommation minimale et peut servir pour la saisie de données de mesure ou des applications de sécurité ou de surveillance.

Dans le domaine de la sécurité des objets sur internet, U-blox collabore depuis un an avec le vaudois Kudelski. Ce dernier établi pour chaque module une identité unique et inchangeable et créée ainsi la base pour une protection fiable pour les appareils ou les données, a indiqué un responsable de Kudelski, cité dans le communiqué.

