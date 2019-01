U-Blox: plainte en violation de brevet contre Interdigital aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Le spécialiste des semi-conducteurs U-Blox a déposé, aux Etats-Unis, une plainte en violation de brevet contre l'entreprise californienne Interdigital. Dans son communiqué de mercredi, l'entreprise de Thalwil précise que la plainte a pour but d'obtenir un accord de brevet raisonnable et non discriminatoire (FRAND) avec la société américaine.

Après deux ans de négociations sans succès, Interdigital n'a pas, malgré des obligations légales, présenté d'accord FRAND à U-Blox pour la vente des produits 2G, 3G et 4G de ce dernier.

La plainte demande aussi au tribunal de prendre des mesures provisionnelles (Immediate Temporary Restraining Order, TRO) pour protéger les relations commerciales existantes.

cf/rp