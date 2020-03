U-Blox porte plainte contre Sisvel aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Le fabricant de semi-conducteurs U-Blox a porté plainte contre l'exploitant de brevets Sisvel devant un tribunal basé en Californie du Sud. L'entreprise de Thalwil réclame une licence "juste et non discriminante" pour les brevets qui sont utilisés pour les réseaux de télécommunication 2G, 3G et 4G.

U-blox a demandé au tribunal de se pencher sur la question dite "FRANZ" (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), précise mardi un communiqué.

Sisvel est un groupe mondial spécialisé dans la gestion de droits liés aux brevets.

