U-Blox réorganise sa direction après un départ

Zurich (awp) - Le fabricant de puces électroniques U-Blox réorganise sa direction après que Daniel Ammann, responsable du centre de production "positionnement" et "ondes courtes radio" a démissionné. M. Ammann faisait partie des co-fondateurs du groupe, a rappelé celui-ci lundi soir.

Ce départ est mis à profit pour réorganiser la direction de groupe. Tous les centres de production sont fusionnés au sein d'un groupe dirigé par Andres Thiel, qui continuera de faire partie de la direction en tant que co-fondateur de l'entreprise. Jusqu'ici, M. Thiel était responsable du centre de production "Cellular" et de la division "IC Design".

La nouvelle direction se compose désormais du CEO Thomas Seiler, du directeur des finances Roland Jud et d'Andreas Thies et Jean-Pierre Wyss (responsable production et qualité). Un directeur des ventes viendra compléter l'équipe dirigeante, dont le poste n'est actuellement pas encore occupé.

Au conseil d'administration, Gerhard Tröster et Paul Van Iseghem ne se représenteront pas lors de la prochaine assemblée générale en avril. Pour les remplacer, l'organe de surveillance proposera les élections d'Annette Rinck et de Markus Borchert. La première est double-nationale suisse-allemande et occupe une fonction dirigeante au sein d'Honeywell. Le second est allemand et est patron de Nokia Shanghai Bell.

cf/rp