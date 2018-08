U-blox: bond de plus d'un tiers du bénéfice semestriel

Zurich (awp) - U-blox affiche une solide performance à l'issue du premier semestre 2018. Dégageant des revenus en hausse, le fabricant zurichois de semi-conducteurs a vu son bénéfice net s'envoler en l'espace d'un an de 39,3% à 25,1 millions de francs suisses.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est en revanche contracté de 3,3% à 28,5 millions de francs suisses, a précisé vendredi l'entreprise établie à Thalwil. La marge correspondante s'est inscrite à 14,3%, valeur attendue pour l'ensemble de l'exercice. Les revenus ont progressé de 2,6% à 199 millions.

Bénéfice net excepté, la performance s'est révélée inférieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un résultat net de 23,2 millions de francs suisses. Le chiffre d'affaires était lui attendu à niveau nettement plus élevé, soit 216,8 millions, tout comme l'Ebit, à 31,2 millions.

Evoquant la suite de l'exercice, U-blox se dit prudemment optimiste, au vu notamment de l'évolution du marché chinois. Tablant sur un environnement exigeant, l'entreprise des bords du lac de Zurich révise ses attentes à la baisse. Elle table pour l'ensemble de l'année sur un Ebit entre 60 et 65 millions de francs suisses, contre une fourchette de 95 à 105 millions jusqu'ici, et un chiffre d'affaires entre 435 et 445 millions, contre 460 à 475 millions auparavant.

