U-blox rachète les activités Bluetooth de Rigado

Zurich (awp) - Le producteur de puces de géolocalisation et de communication sans fil U-blox a annoncé mercredi le rachat des activités sans fil Bluetooth de l'américain Rigado. Le prix de la transaction n'a pas été précisé.

Ce rachat permettra au groupe zurichois de renforcer sa présence dans le domaine du Bluetooth à faible énergie, ainsi que dans les protocoles Zigbee et Thread, a précisé U-Blox dans un communiqué.

Cette technologie permet à U-Blox de toucher une clientèle plus large dans le secteur du sport et du fitness, tandis que Rigado va pouvoir bénéficier des produits de la société suisse pour le Wi-Fi, les portables et les services de géolocalisation.

