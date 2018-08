U&I Learning : Recrutement | Ingénieur(e) d’Affaires – Blackboard Activity

Dans un contexte de croissance soutenue du secteur de la formation digitale, UNI-Learning souhaite renforcer rapidement son équipe commerciale FRANCE (basée à Rueil-Malmaison - 92) et recrute un(e) Ingénieur(e) d'affaires - Blackboard Activity.

UNI-Learning France est une entreprise qui fournit l'ensemble des services et des produits nécessaires à la création et à la diffusion des formations en ligne. Nous offrons des solutions aux organisations souhaitant structurer efficacement leurs connaissances pour les transmettre à leurs clients, partenaires et employés.

Nous proposons des prestations de conseil, d'accompagnement et de formation et sommes un partenaire de référence pour l'implémentation de LMS et de classes virtuelles.

Nous accompagnons, depuis 2011 et sur tout le territoire, tout type d'institutions du secteur public et privé dans le déploiement des solutions Blackboard.

Blackboard, société fondée aux Etats-Unis dans le milieu de l'enseignement supérieur en 1997, (www.blackboard.com) est aujourd'hui un des plus importants acteurs mondiaux dans le domaine des technologies destinées à l'enseignement et l'apprentissage en ligne.

La société édite une suite de solutions dédiée au monde de l'enseignement et de la formation :