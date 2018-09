U10 : des résultats semestriels stables

26/09/2018 | 18:21

Le groupe U10 a fait état ce mercredi soir d'une certaine stabilité de ses résultats semestriels, dans un contexte d'accélération des investissements.



Ainsi, le résultat net part du groupe s'affiche pour le premier semestre 2018 à 1,025 million d'euros, contre 1,036 million un an plus tôt. Le chiffre d'affaires, porté à 86,54 millions d'euros, est sensiblement équivalent à celui de la même période en 2017 (86,133 millions). L'EBITDA passe pour sa part de 3,282 millions à 2,504 millions d'euros



'À travers l'ensemble de ces décisions et investissements, U10 vise une augmentation d'au moins 20% de son volume d'affaires à 2-3 ans', indique le fournisseur du retail en décoration d'intérieur.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.