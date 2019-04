2018 : une année d'investissements

Normes françaises 2018 % CA 2017 % CA Chiffre d'affaires 180 839 180 324 EBITDA 5 041 2,79% 9 003 4,99% Résultat d'exploitation 2 100 1,16% 7 110 3,94% Résultat net 1 323 0,73% 3 233 1,79% Résultat net - part du groupe 1 147 0,63% 3 023 1,68%

Comptes arrêtés par le conseil d'administration du 3 avril 2019. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport annuel. Les comptes sont présentés en normes françaises.

Actualités

Résultats

Le développement export compense dès 2018 la totalité de la perte de chiffre d'affaires des 2 grands comptes encore facturés début 2017 mais disparus depuis.

Les nouveaux marchés couvrent déjà plus de la moitié du manque à gagner de 9 m€ qu'auraient dû dégager ces clients historiques.

L'EBITDA ressort à 5 m€ au cours d'une année 2018 où U10 a continué son programme d'investissements massifs dédié à ces marchés stratégiques que sont l'export et le e-commerce.

Finances

L'exportation des collections sur stock au départ de France, le e-commerce en B to B, le nouveau service dropshipping et le lancement de 4 nouvelles gammes commercialisées à l'automne 2018 ont été consommateurs de BFR.

En conséquence, le conseil d'administration ne proposera pas de distribution de dividende lors de l'assemblée générale des actionnaires du 5 juin prochain.

Perspectives

De nouveaux retailers sont signés à l'étranger avec lesquels des commandes significatives sur stock ont été enregistrées lors des premiers salons 2019. Les livraisons export au départ de France s'accélèrent.

sont signés à avec lesquels des sur stock ont été enregistrées lors des premiers salons 2019. Les livraisons export au départ de France s'accélèrent. Depuis leur lancement, les 4 nouvelles gammes ont permis 1 700 implantations de plusieurs mètres linéaires sur le marché français et le dropshipping enregistre une croissance supérieure à 80% sur les deux premiers mois de l'année.

de plusieurs mètres linéaires sur le marché français et le dropshipping enregistre une croissance supérieure à sur les deux premiers mois de l'année. La baisse de rentabilité enregistrée en 2018, associée à cette période de transition et d'investissements, devrait rapidement laisser place à un nouveau cycle de croissance.

Le rapport annuel 2018 et les comptes détaillés seront mis en ligne sur notre site www.u10.fr au plus tard le 30 avril 2019 et l'assemblée générale des actionnaires se réunira le 5 juin 2019.

U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur

Contact : Prochain communiqué financier : Patricia Michel - Direction financière Chiffre d'affaires S1-2019 Tel : +33 (0)4 37 64 47 85 Le 24 juillet 2019 après bourse finances@u10.fr

Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Titres transférés sur Euronext Growth le 6 août 2018

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

