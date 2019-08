FOREX: La livre au plus bas après la contraction du PIB britannique au T2

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--La livre sterling évolue à ses plus bas niveaux depuis de nombreuses années face à l'euro et au dollar vendredi, après l'annonce d'une contraction de 0,2% de l'économie britannique au deuxième trimestre. La devise est tombée jusqu'à 1,0762 euro, un point bas depuis octobre 2009, et 1,2057 dollar, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis le début de 1985 à l'exception du "flash-crash" de quelques minutes survenu en octobre 2016. Le rendement du gilt à dix ans est également en repli, à 0,498%. Selon Simon French, chef économiste de Panmure Gordon, les anticipations en matière de hausse des taux d'intérêt ont diminué. "Telle sera la toile de fond de la croissance la prochaine fois que les responsables de la Banque d'Angleterre se réuniront", souligne-t-il. "Il leur sera difficile de maintenir un biais haussier", prévient-il. Peu après 16h00, la livre perdait 0,6% à 1,0785 euro et 0,5% à 1,2068 dollar.

-Paul Davies, Dow Jones Newswires (Version française Valérie Venck) ed: TVA

