Just Eat Takeaway en discussions pour le rachat de Grubhub

La Haye (awp/afp) - Le groupe de livraison de repas anglo-néerlandais Just Eat Takeaway a annoncé mercredi être en discussions avancées pour le rachat de l'américain Grubhub, également convoité par Uber.

"Le conseil d'administration de Just Eat Takeaway.com confirme qu'il est en discussions avancées avec Grubhub concernant une combinaison en actions de Just Eat Takeaway.com avec Grubhub", a déclaré le groupe.

"Une annonce sera faite en temps voulu", a-t-il précisé dans un communiqué, sans mentionner de montant concernant une éventuelle transaction.

Uber, le leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), durement touché par la pandémie, a également approché le service de livraison de repas à domicile Grubhub mais les discussions achoppaient sur le prix de l'acquisition, qui porterait la valeur de la cible à 6 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses), avait récemment indiqué une source bancaire à l'AFP.

Les investisseurs se montraient frileux après l'annonce de Just Eat Takeaway. Son action à la Bourse AEX d'Amsterdam chutait de 12,58% à 85,88 euros peu avant la clôture des échanges mercredi.

Le régulateur britannique de la concurrence, le CMA, a donné en avril son feu vert à la fusion entre la société de livraison de repas Just Eat et le néerlandais Takeaway.

Takeaway, concurrent néerlandais de Just Eat, avait présenté son offre cet été, ambitionnant de donner naissance à une société valorisée autour de 9 milliards de livres et capable de tenir la dragée haute au britannique Deliveroo et à l'américain Uber Eats.

afp/al