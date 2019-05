La valeur du jour à Wall Street UBER : lourde perte (conforme aux attentes) au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur des marchés financiers déprimés, Uber Technologies progresse de 0,50% à 40 dollars, dans le sillage de ses résultats du premier trimestre 2019. Si le leader mondial de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) a dévoilé une lourde perte sur la période, celle-ci était attendue. Ainsi, le groupe américain a publié une perte nette de 1,01 milliard au premier trimestre, ou -2,26 dollars par action.De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 3,1 milliards de dollars, en hausse de 20% sur un an. Ces performances ressortent en ligne avec la guidance de la société." Nous avons commencé à voir des signes de prix moins agressifs de la part de certains concurrents du covoiturage ", a expliqué Nelson Chai, le directeur financier d'Uber.Lors du premier trimestre 2018, Uber avait réalisé un bénéfice net de 3,75 milliards de dollars (ou 1,84 dollar par action) pour un chiffre d'affaires de 2,58 milliards, grâce à la vente de certaines de ses opérations internationales.Pour mémoire, Uber a fait ses premiers pas en Bourse le 10 mai dernier. Il s'agissait d'une des plus importantes introductions en Bourse de l'Histoire.Parmi les défis auquel sera confrontés le géant des VTC figurent la concurrence de ses homologues (notamment Lyft), de possibles évolutions réglementaires, ainsi que ses relations avec ses chauffeurs, qui demandent de meilleures rémunérations et un statut plus protecteur.